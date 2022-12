Tusk do Morawieckiego: Nie denerwuj się chłopie, nie trzeba na kolanach

Donald Tusk podziękował i pogratulował aktywistom oraz części obywateli za presję, wywieraną na rządzących ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. - PiS uległ tej presji, uległ też argumentacji opozycji i uległ presji ze strony europejskich instytucji - oświadczył lider PO.

Tusk zwrócił się też do premiera, który na zwołanym przez marszałek Elżbietę Witek spotkaniu z szefami klubów w Sejmie, miał apelować o przyjęcie nowelizacji o Sądzie Najwyższym bez poprawek. - Dowiedziałem się przed chwilą, że pan premier Morawiecki trzęsącym się głosem mówił, żeby nic nie zmieniać w tym projekcie ustawy, bo Bruksela i Komisja będą oburzone. Nie denerwuj się chłopie, dobre poprawki będą zaakceptowane przez wszystkich. Nie trzeba aż tak do Brukseli na kolanach jeździć, jak to ostatnio premier Morawiecki demonstruje - mówił lider Platformy Obywatelskiej.

Tusk: nowelizacja ustawy o SN do poprawy

Tusk zaznaczył przy tym, że poprawki są potrzebne, bo “ustawa, mówiąc delikatnie, jest niedoskonała”. - Nie zepsujcie tego po raz kolejny. Tam było maksimum dobrej woli w Brukseli. Opozycja w tej sprawie jest bardzo wyrozumiała. To jest taki moment, gdy chociaż trochę tych szkód, które narobili, można naprawić - mówił Tusk.

Jego zdaniem PiS zmarnowało 21 miesięcy w kwestii pozyskania należnych Polsce środków unijnych. - Te pieniądze powinny być w Polsce od blisko dwóch lat. Samych kar zapłaciliśmy ponad 1,5 mld zł. (...) Głupota kosztuje. Ich głupota kosztuje nas wszystkich bardzo dużo pieniędzy, dlatego nie warto marnować żadnej możliwości i okazji, aby ten stan rzeczy naprawić - mówił Tusk.

O pracach nad przepisami szef PO chce rozmawiać z liderami innych partii i klubów, by wspólnie szukać jak najlepszej drogi w pracach nad tym projektem. Pierwsze czytanie ma się odbyć w Sejmie już w czwartek.

W nocy z wtorku na środę na stronie Sejmu opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o SN. Według autorów proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.

RadioZET.pl/PAP