Wakacje kredytowe i dalsza pomoc państwa. Kaczyński zabrał głos

Jarosław Kaczyński spotkał się 13 listopada z mieszkańcami Żywca (woj. śląskie), gdzie został zapytany m.in. o dalszą formę pomocy kredytobiorcom.

Szef PiS przypominał, że rządzący wdrożyli już w życie tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty ośmiu rat kredytu hipotecznego (czterech w obecnym roku i kolejnych czterech w 2023 roku, przyp.).

Wakacje kredytowe i dalsza pomoc państwa. Kaczyński o zabrał głos

- To jest pomoc naprawdę daleko idąca. My nie jesteśmy w stanie wszystkiego wziąć - bo za to płacą banki - na kasę państwową, bo ta kasa jest, proszę państwa, z waszych kieszeni. Czyli musielibyśmy zwiększyć podatki – tłumaczył Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że rządzący nie chcą tego robić. - Nie możemy wobec tego zapowiadać gruszek na wierzbie. Ja nie przyjechałem tutaj, żeby państwa wprowadzić w błąd - oświadczył. - Pomagamy bardzo wyraźnie, te wakacje to jest bardzo duże zmniejszenie tego obciążenia, ale tyle w tym momencie można zrobić - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że jeśli ktoś będzie miał pomysł na pomoc kredytobiorcom, który nie będzie powodował konieczności zwiększenia podatków, to rząd będzie gotowy go zrealizować. - Ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam, być może ktoś z moich koleżanek i kolegów pracujących w ministerstwie finansów jakiś taki pomysł ma. Jeżeli ma, to na pewno będziemy chcieli go zrealizować - dodał.

Klienci banków od 1 sierpnia br. mogą korzystać z "wakacji kredytowych". Dotyczy to tylko tych osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Rebelińska, Marek Szafrański