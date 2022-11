Ważą się losy Ziobry. Rzecznik PiS zabrał głos

Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? W poniedziałek wieczorem przed posiedzeniem klubu PiS w Sejmie Fogiel był pytany przez dziennikarzy o zapowiadany przez lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości.

Chcą odwołania Ziobry. "To nie pierwszy wniosek o wotum nieufności dla ministra"

- To nie pierwszy wniosek o wotum nieufności dla ministra rządu Zjednoczonej Prawicy. Do każdego odnosimy się tak samo na sali sejmowej i przy wykorzystaniu argumentów obnażamy miałkość tych wniosków - odpowiedział Fogiel. Jak podkreślił: "wychodzimy z założenia, że to my, a nie opozycja, decyduje o tym, jaki jest skład rządu".

Natomiast wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka zaapelowała do opozycji o "zabranie się do pracy". - Czas najwyższy zabrać się naprawdę do pracy i wsparcia rządu w trudnym momencie historycznym, w jakim się znajdujemy. Pieniactwo i kalumnie, które rzucacie, nie przystoją i historia zapewne państwa za to rozliczy - mówiła do opozycji.

Wcześniej w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do możliwości złożenia takiego wniosku przez opozycję, mówił, że Solidarna Polska jest ważnym koalicjantem. - Będziemy bronić jedności Zjednoczonej Prawicy - zapowiadał.

- Chcemy pomóc temu rządowi. Czytamy te smętne maile Morawieckiego, Dworczyka. Tak narzekają na tego Ziobrę i widać, że nie mają odwagi. To my im pomożemy i powiemy: sprawdzam. Jeżeli naprawdę uważają, a myślę, że tak uważają, bo duża część polityków PiS na offie to naprawdę mówi, że Ziobro powinien siedzieć, że to, co się działo z Funduszem Sprawiedliwości, powinno być rozliczone [...], to bardzo chętnie pomożemy im pozbyć się tego szkodnika - powiedziała w czwartek posłanka KO Barbara Nowacka.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Jabłoński, Mieczysław Rudy