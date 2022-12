Wójt skazany za wybory kopertowe może ubiegać się o ułaskawienie od Dudy

Oznacza to, że w interpretacji prezydenckich urzędników, wójt gminy Wapno (woj. wielkopolskie) Maciej Kędzierski spełnia wymogi formalne, by ubiegać się o objęcie prezydenckim aktem łaski. Przypomnijmy, że w listopadzie po złożeniu przez niego wniosku do Andrzeja Dudy o ułaskawienie, pojawiły się wątpliwości prawne, czy takie prawo w ogóle mu przysługuje.

Wójt skazany za wybory kopertowe może ubiegać się o ułaskawienie

Maciej Kędzierski usłyszał prawomocny wyrok za przekazanie spisu wyborców Poczcie Polskiej w 2020 roku, ale sąd ostatecznie odstąpił od wymierzenia grzywny i warunkowo umorzył jego sprawę. Chodzi o tzw. wybory kopertowe, zaplanowane na 10 maja 2020 roku, które ostatecznie się nie odbyły.

- W moim przypadku ustawa abolicyjna przyjęta przez Sejm nic nie zmieni. Moja kara ma bardziej wymiar społeczny. Nie zgadzam się z tym, że przez dwa lata tylko ja jestem na tym niehonorowym piedestale. Czekam na decyzję prezydenta w tej sprawie. Ułaskawienie przez głowę państwa część tego honoru może mi zwrócić - mówi wójt w rozmowie z Radiem ZET.

Zgodnie z art. 139 Konstytucji Prezydent stosuje prawo łaski i ma możliwość darowania - w całości lub częściowego złagodzenia - kary prawomocnie orzeczonej lub innych publicznoprawnych skutków skazania, np. w postaci zarządzenia zatarcia skazania.

RadioZET.pl/Rafał Miżejewski