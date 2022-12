Wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Sejm podjął decyzję

Za przyjęciem wniosku o odwołanie Ziobry opowiedziało się 226 posłów, przeciw było 228 posłów, a 3 wstrzymało się od głosu. Nie głosowało 3 posłów. Większość ustawowa konieczna do odwołania ministra to 231 głosów.

Sejm za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności dla Ziobry

- Zjednoczona Prawica jest twarda jak stal. Im bardziej nas bijecie, tym jesteśmy twardsi. Im bardziej chcecie nas zdestabilizować, rozszczepić, tym bardziej Zjednoczona Prawica jest zjednoczona - mówił na zakończenie debaty szef rządu Mateusz Morawiecki.

Według niego opozycja zazdrości Zjednoczonej Prawicy, że potrafi się dogadać wbrew różnicom dzielącym koalicjantów. - Was łączy jedna rzecz: nienawiść do PiS, a nas łączy Polska - powiedział Morawiecki. Podkreślił, że nie raz bronił ministra sprawiedliwości podczas debat nad wnioskami o jego odwołanie i - jak zapewnił - wszystkie argumenty są w mocy.

- Dzisiaj kilka zdań chcę powiedzieć o was - zwrócił się Morawiecki do polityków opozycji. Ocenił, że opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności, aby "destabilizować i faulować", w szczególnym czasie, kiedy klasa polityczna powinna być zjednoczona.

Głos podczas debaty zabrał Zbigniew Ziobro. Na początku jego wystąpienia wyświetlone zostało nagranie, na którym posłanka KO Anna Wojciechowska mówi: "Niemcy widzą, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Przecież to są tak samo inteligentni ludzie. Dlatego są zablokowane pieniądze". - Widzicie? Wszystko jasne. Wasz pryncypał Donald Tusk powiedział, że to przeze mnie, przez Solidarną Polskę nie ma pieniędzy z KPO, a wasza koleżanka, pani poseł Joanna Wojciechowska [...] powiedziała prawdę. W tym potoku kłamstw, który nieustannie spływa z waszych ust do Polaków, czasami, jakże rzadko, a szkoda, zdarza wam się mówić prawdę - komentował Ziobro.

Według ministra posłanka "wie wprost" od Tuska, że to Niemcy blokują KPO. - Dodam: nie do końca. Bo Niemcy nie odważyliby się blokować KPO, gdyby nie wasze zaangażowanie, wasza aktywność, wasze sprawstwo - powiedział lider Solidarnej Polski. - Dzisiejszej debacie patronuje tak naprawdę kłamstwo, hucpa i hipokryzja. Winszuję inicjatorom kompromitującego dla was spektaklu - ocenił Ziobro.

Minister powiedział o wnioskodawcach, że cierpią na rozdwojenie jaźni i "wycierają kolanami chodniki" w Brukseli i w Berlinie. - Upraszacie się o sankcje dla Polski, o blokowanie pieniędzy z KPO, a następnie, jak gdyby nigdy nic, z właściwą tylko wam bezczelnością i tupetem przyjeżdżacie do Warszawy i pytacie: «Gdzie są pieniądze z KPO?» - podkreślił. Ziobro zarzucał opozycji, że europosłowie reprezentujący ich formację więcej działań podjęli przeciw swojemu rządowi w Parlamencie Europejskim niż wobec zbrodni Rosji na Ukrainie. - Skąd taka wasza nienawiść do Polski? - pytał.

Ponadto zarzucał opozycji, że nie pomaga Polakom w kryzysie. - Robicie wszystko, co się da, wycierając dywany w Brukseli, przede wszystkim w Berlinie, żeby te pieniądze do Polski nie trafiły - mówił i zarzucał, że europosłowie głosowali przeciwko Krajowemu Planowi Odbudowy.

RadioZET.pl/PAP