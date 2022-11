W ostatnich dniach Ministerstwo Aktywów Państwowych rozesłało do ponad 20 zarządów spółek pismo, w którym prosi o informacje na temat spełniania tych wymogów przez dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. "W przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa należałoby podjąć niezwłoczne działania w celu formalnego uregulowania zaistniałej sytuacji" - napisał wiceminister Karol Rabenda.

Jak informowało Radio ZET, wicepremier Jacek Sasin dał prezesom kluczowych spółek Skarbu Państwa czas do końca października na "wszczęcie procedury poszerzonego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne".

Sasin sprawdza poświadczenia bezpieczeństwa w spółkach SP

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek pytany w Radio ZET, czy posłuchał szefa MAP, odpowiedział: "Ja nie wiem, z czym tu jest jakikolwiek problem. [...] Jeżeli chodzi o ustawę o informacji niejawnej, spełniamy wszystkie kryteria ustawy i będziemy się stosować do ustawy. Nie będę stawiany pod ścianą i nie będę wykonywał rzeczy, do których nie obliguje mnie ustawa". Według informacji nieoficjalnych Daniel Obajtek nie złożył dokumentów o dostęp do informacji tajnych.

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu poseł Marek Biernacki złoży w Sejmie projekt nowelizacji Ustawy o ochronie informacji niejawnych, który wprowadzać będzie konieczność posiadania poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji tajnych przez prezesów strategicznych spółek państwowych. Projekt ma szerokie poparcie po stronie opozycji.

RadioZET.pl/oprac. AK