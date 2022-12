Wszystkie kanały TVP obowiązkowo w telewizorze. "Wzmocnienie przed wyborami"

Rząd Mateusza Morawieckiego planuje w Prawie komunikacji elektronicznej i Ustawie o radiofonii i telewizji. W myśl propozycji PiS-u kanały TVP będą musiały znajdować się w ofercie dostawców. Obecnie dotyczy to tylko TVP1, TVP2 i TVP3. Jeśli zmiany wejdą w życie, w ofercie operatorów obowiązkowo wejdzie np. TVP Info.

"Z ustawy wypływa przekonanie, że jedynym właściwym sposobem konsumowania telewizji jest tradycyjny, stacjonarny sposób jej oglądania" - napisała Wirtualna Polska. Portal poprosił o opinie medioznawców.

Lexpilot. Medioznawcy krytykują nowy pomysł PiS

- PiS chce bazować na tzw. tarciu. Im więcej działania musimy wykonać, tym mniej chętnie to robimy. Część osób będzie bardziej podatna na to, by oglądać TV wspierającą partię rządzącą - mówił medioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jacek Wasilewski.

Juliusz Braun, były przewodniczący KRRiT i były prezes TVP, rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że w rządowym projekcie widzi "oczywisty kontekst polityczny". - Wzmocnienie pozycji TVP przed wyborami parlamentarnymi i zmuszenie operatorów do umieszczania na platformach satelitarnych wszystkich programów regionalnych TVP. To radykalnie podnosi koszty funkcjonowania prywatnych podmiotów - mówił.

Dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego, dodał: - Chodzi o wzmocnienie TVP, która jest w rękach polityków, wzmocnienie przekazu przed kampanią wyborczą. (...) Nowe zadania TVP będą skoncentrowane na tym, by tworzyć nowe programy, mieć nowych korespondentów, rozprzestrzeniać przekaz. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to ściśle kwestia polityczna.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska