Najnowszy sondaż partyjny. PiS musi szukać koalicjanta

Wirtualna Polska informuje, że PiS w sondażu United Surveys uzyskałoby poparcie 31,8 proc. "Jest to jednak wynik gorszy niż w badaniu sprzed dwóch tygodni, kiedy chęć oddania głosu na to ugrupowanie deklarowało 33,6 proc. Polaków" - podaje portal.

"Na drugim miejscu wciąż utrzymuje się Koalicja Obywatelska. Zagłosowałoby na nią 27,4 proc. ankietowanych. Po raz kolejny koalicja odnotowała niewielki wzrost: dwa tygodnie temu na KO chciało głosować 26,9 proc. badanych, cztery tygodnie temu - 26,6 proc. Na podium znalazła się jeszcze Polska 2050. Głos na ugrupowanie Szymona Hołowni zamierza oddać 10 proc. badanych. To wynik słabszy niż dwa tygodnie temu o 0,8 pkt proc." - informuje WP.

Sondaż. PiS na czele, opozycja się umacnia

"Tuż za podium uplasowała się Lewica, na której przedstawicieli zadeklarowało się oddać głos 9,4 proc. badanych. Ugrupowanie to odnotowało niewielki spadek poparcia w stosunku do badania sprzed dwóch tygodni - wówczas cieszyło się poparciem 9,7 proc. ankietowanych. Lekki wzrost poparcia odnotowało PSL (Koalicja Polska). Chce na nie głosować 6,4 proc. badanych (dwa tygodnie temu poparcie dla ludowców deklarowało 5,9 proc. badanych)" - czytamy w informacji.

"Progu wyborczego nie przekroczyłaby Konfederacja. Głosowanie na to ugrupowanie zadeklarowało 4 proc. badanych (dwa tygodnie temu mogła liczyć na poparcie 5 proc. ankietowanych). Na wprowadzenie do Sejmu swoich przedstawicieli nie ma szans także Agro Unia. Cieszy się poparciem zaledwie 0,9 proc. ankietowanych (dwa tygodnie temu głosowanie na to ugrupowanie zapowiadało 0,7 proc. badanych)" - podaje WP.

Według WP wzrósł odsetek osób, które nie są w stanie powiedzieć, na kogo oddałyby swój głos - obecnie jest to 10,1 proc. badanych, a dwa tygodnie temu było ich 7,4 proc.

"Wyniki badania wskazują, że mimo wygranej, PiS nie mógłby samodzielnie rządzić. Ilu mandatów by mu zabrakło? Przełożenia wyników naszego sondażu na mandaty poselskie - zgodnie z obowiązującą ordynacją - podjął się dla WP prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego" - czytamy w portalu. Zgodnie z wyliczeniami prof. Flisa, jak informuje WP: PiS zdobyłoby 190 mandatów, KO - 160, Polska 2050 - 45, Lewica - 42, PSL- Koalicja Polska - 22.

WP podaje: "Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało w najnowszym badaniu 47 proc. badanych, z czego 37,1 proc. respondentów stwierdziło, że zdecydowanie poszłoby do urn wyborczych. 9,9 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej tak". W wyborach nie zamierza brać udziału 45,8 proc. ankietowanych. Zdecydowanie nie zamierza w nich brać udziału 24,6 proc. badanych, "raczej nie" - 21,2 proc. 7,2 proc. badanych nie podjęło decyzji czy pójdzie do urn wyborczych".

Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony 16 grudnia 2022 r. metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

RadioZET.pl/PAP/Wirtualna Polska