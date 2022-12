Wybory prezydenckie w 2025 roku zmuszą obecnie rządzących do wystawienia nowego kandydata. Wtedy dobiegnie końca druga, ostatnia z możliwych kadencji Andrzeja Dudy. "SE" podał w czwartek wyniki sondażu: "Kto powinien być kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta?".

Jak donosi portal gazety, 54 proc. ankietowanych, którzy deklarują oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę, uważa, że w 2025 roku kandydować powinien obecny premier - Mateusz Morawiecki.

Morawiecki na prezydenta w 2025 roku? "Miażdży Szydło i Ziobrę"

"W sondażu Instytutu Badań Pollster dla «SE» premier miażdży Szydło i Ziobrę" - podkreśliła gazeta. Obecny minister sprawiedliwości uzyskał 9 proc. głosów, a była premier 16 proc. Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - jak czytamy - wskazało 8 proc. ankietowanych. Wymieniano również Joachima Brudzińskiego (5 proc.) i Adama Bielana (2 proc.).

Politolog prof. Kazimierz Kik przyznał, że wskazywanie na Morawieckiego jest racjonalnym wyborem zwolenników Zjednoczonej Prawicy. - To polityk sprawny, który sprawdził się już w polityce i umiarkowany, a w wyborach prezydenckich trzeba docierać do szerszego grona wyborców. Beata Szydło to polityk bardziej radykalny, więc z nią jako kandydatką PiS miałby trudniej – powiedział tabloidowi ekspert.

Portal Se.pl podał, że badanie prowadzono w dniach 16 i 17 grudnia, na próbie ponad 1063 dorosłych Polaków. Co ciekawe, badanie pokazuje zupełnie inne wyniki niż inny z sondaży – pracowni SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Zapytała ona o to samo przed świętami – w badaniu żaden z potencjalnych kandydatów PiS nie przekroczył 10 proc. poparcia.

RadioZET.pl/Se.pl