Zełenski z kolejną wizytą w Polsce? "Obarczona bardzo dużym ryzykiem"

Wołodymyr Zełenski udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przed Kongresem USA dziękował za nieocenioną pomoc militarną dla Ukrainy. Była to pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Ukrainy po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej wojny. Administracja Joe Bidena zapowiedziała kolejną transzę militarnego wsparcia, o równowartości 1,85 mld dolarów.

Transport prezydenta Ukrainy do USA był owiany tajemnicą, ze względów bezpieczeństwa. Zełenski wjechał do Polski pociągiem, po czym z Przemyśla do USA towarzyszyły już mu amerykańskie służby.

Zełenski przyjedzie do Polski? "Wizyta z bardzo dużym ryzykiem"

Historyczna wizyta Zełenskiego w USA oznacza też wyzwania dla polskich władz, w kontekście podobnego zaproszenia prezydenta Ukrainy. Do tematu odniósł się w czwartek w TVN24 wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Zapytany o możliwą wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i czy nasze władze będą o niej informować wcześniej, Przydacz odpowiedział, że taka wizyta, "w ogóle wyjazd prezydenta z Ukrainy, jest obarczona bardzo dużym ryzykiem". - Podawanie jakichkolwiek szczegółów dotyczących przelotu, przejazdu będzie powodowało, że to ryzyko będzie wzrastało – wskazał.

Zapewnił jednak, że "wizyta Zełenskiego (w Polsce, przyp.) stanie się faktem". - Pan prezydent obiecywał wizytę w Warszawie w momencie, kiedy wygra tę wojnę i Ukraina będzie zwycięska. Na pewno Warszawa będzie jedną z pierwszych stolic, gdzie przyjedzie – podkreślił Przydacz.

Zaznaczył, że Polska umówiła się z Ukrainą, że będzie oszczędnie informowała o takich kwestiach logistycznych, jak przykładowo trasa podróży prezydenta Zełenskiego do Waszyngtonu. - Umówiliśmy się z naszymi partnerami z Ukrainy, że staramy się być bardzo oszczędni w komentowaniu tematyki logistycznej. Ona nie jest kluczowa w tej wizycie. Przeważają względy bezpieczeństwa - mówił Przydacz.

RadioZET.pl/Tvn24.pl