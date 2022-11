Ziobro napisał do Morawieckiego. Chce pomóc synowi zamordowanej komornik

W piątek w jednej z kancelarii komorniczych w Łukowie (woj. lubelskie) 42-letni mieszkaniec powiatu Karol M. zaatakował nożem komornik Ewę Kochańską i pracownika kancelarii. 44-letnia kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła operację, ale jej życia nie udało się uratować. Do szpitala trafili również: pracownik i napastnik postrzelony przez policję w okolicę brzucha. Mężczyzna usłyszał w niedzielę pięć zarzutów w tym zabójstwa, usiłowania zabójstwa policjanta i pracownika kancelarii. Grozi mu za to nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w poniedziałek, że Zbigniew Ziobro zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego "z wnioskiem o przyznanie renty specjalnej dla syna zabitej na służbie komornik Ewy Kochańskiej". "Poza wnioskiem o przyznanie renty specjalnej rodzina Ewy Kochańskiej zostanie objęta pomocą ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Pozostają one w dyspozycji ministra sprawiedliwości i służą zapewnieniu wsparcia ofiarom przestępstw i ich bliskim" - podał resort.

Jak powiedział TVN24 Rafał Łyszczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej, Ewa Kochańska osierociła dwoje dzieci. Jedno z nich jest niepełnosprawne.

Atak nożem na komornik z Łukowa. Protesty w całej Polsce

W informacji ministerstwa podkreślono, że "atak na funkcjonariusza publicznego w czasie pełnienia służby uderza w podstawy ładu Rzeczypospolitej". "Wymaga więc zdecydowanej reakcji wymiaru sprawiedliwości. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem służbowym Prokuratora Krajowego. Już w piątek wystąpił o to wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Sprawca został zatrzymany i grozi mu kara dożywotniego więzienia. Bezpieczeństwo funkcjonariuszy publicznych jest priorytetem Ministerstwa Sprawiedliwości. Służą temu wprowadzane z inicjatywy resortu regulacje ustawowe. To m.in. uchwalone niedawno przez Sejm nowe przepisy Kodeksu karnego, które wzmacniają ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy publicznych" - podało ministerstwo.

W poniedziałek w związku z zabójstwem w Łukowie kancelarie komornicze w całym kraju są nieczynne. Ponadto w ramach protestu komornicy przez cały tydzień nie będą obsługiwać stron postępowań. Jak poinformował rzecznik komorników Marek Grzelak, "należy powiedzieć dość mowie nienawiści i hejtowi". Zapowiedział, że samorząd komorniczy będzie zabiegał w resorcie sprawiedliwości o systemowe zmiany, które zapewnią większe bezpieczeństwo komornikom.

Wiceszef tego resortu Marcin Warchoł wyraził otwartość na rozmowy z samorządem komorniczym. Nie wykluczył przy tym możliwości wypracowania odpowiednich zmian, które zwiększą bezpieczeństwo komorników i ich pracowników. - Jest to wstrząsający, bulwersujący i skandaliczny czyn, który zasługuje na zdecydowany sprzeciw i najsurowszą karę. Ze strony resortu i prokuratury jest szybka reakcja - powiedział Warchoł.

RadioZET.pl/PAP