Polsce grozi “wielki kryzys uchodźczy”? “Będzie olbrzymia presja”

Rosja rozmieściła przy granicy z Ukrainą siły liczące około 127 tys. żołnierzy. Przerzuca też sprzęt wojskowy na Białoruś, który ma zostać rzekomo wykorzystany w białorusko-rosyjskich ćwiczeniach między 10 a 20 lutego. USA wraz z pozostałymi członkami NATO wzywają Kreml do deeskalacji, ale jak na razie bezskutecznie.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oskarżył w środę “Stany Zjednoczone i ich sojuszników o popychanie Ukrainy do agresywnych działań”. Przemawiając w Dumie Państwowej, niższej izbie rosyjskiego parlamentu, oznajmił, że Moskwa oczekuje jeszcze w tym tygodniu pisemnej odpowiedzi USA na rosyjskie "propozycje" w dziedzinie bezpieczeństwa, które zawierają m.in. żądanie gwarancji nierozszerzania NATO na Wschód, w tym o Ukrainę oraz wycofanie infrastruktury NATO do granic z 1997 r.

Wojna na Ukrainie. Polsce grozi “wielki kryzys uchodźczy”?

Ben Hodges, były główny dowódca sił lądowych USA w Europie, w rozmowie z Polsat News stwierdził, że Zachód nie upora się z kryzysem wyłącznie dyplomacją. - Jeśli dyplomacja ma przynieść efekt, to musi być wsparta przez siłę - tę ekonomiczną i wojskową. Tak długo jak państwa NATO i ich sojusznicy będą dziać razem, mamy możliwość powstrzymania Kremla, który się waha - powiedział w programie “Polska i Świat”.

Hodges powiedział, że jeśli Rosja jednak zaatakuje Ukrainę, to Europa, a szczególnie Polska, musi się przygotować na “wielki kryzys uchodźczy”. - Nie słyszę, żeby Unia o tym dyskutowała, ale będzie olbrzymia presja, bo będzie mnóstwo ludzi wysiedlonych. Nie wiem, czy (Rosjanie - przyp. red.) ruszą aż tak daleko, że przekroczą granice, czy zatrzymają się na zachodzie kraju, np. we Lwowie, czy też dojdą do Polski, na Węgry, na Litwę. Ale myślę, że to będzie olbrzymie wyzwanie - uważa Hodges.

Były dowódca sił USA w Europie dodał, że nie spodziewa się pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W ocenie Hodgesa, Kreml nie ma wystarczających sił, aby okupować kraj, “chyba że ukraińska armia by padła”. - Jednak tego się nie spodziewam. Ale nie sadzę, by Kreml też tego potrzebował. Celem Rosji jest: zademonstrowanie, że mogą wejść gdzie chcą i kiedy chcą, pokazanie, że Zachód nikogo nie ochroni i niedopuszczenie, by Ukraina dołączyła do NATO i Unii - stwierdził.

RadioZET.pl/Polsat News/PAP - Justyna Prus