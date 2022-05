"Polska będzie należeć do strefy wpływów Rosji". Kreml próbuje straszyć Polaków

Żaryn podał propagandowe hasła, jakimi posługuje się Rosja. "Polska to podżegacz wojenny, RP chce aneksji zachodniej Ukrainy, Polska planuje atak na Białoruś, władza w Polsce jest faszystowska, Polska odpowiada za śmierć migrantów na granicy z Białorusią, Polska organizuje wandalizm, demontując sowieckie pomniki" - wymienił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Zaznaczył też, że operacja dezinformacyjna prowadzona przez Kreml, zakłada szerzenie kłamstw dotyczących relacji Polaków i Ukraińców. Podał też przykłady. "Polacy mają dość uchodźców z Ukrainy, polscy pracodawcy wyzyskują Ukraińców, Ukraińcy rządzą się w Polsce, Ukraińcy zagrażają Polakom" - wymienił Żaryn.

Żaryn: Rosja wzmacnia wymierzone w Polskę działania propagandowe

"Kreml próbuje również straszyć Polaków przekonując, że: Polska należy i będzie należeć do strefy wpływów Rosji, polityka i decyzje władz RP narażają Polaków na odpowiedź Rosji, atak na rosyjskiego ambasadora w RP to polska prowokacja" - napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.



Zaznaczył, że wobec Ukrainy Rosja prowadzi ofensywę informacyjną obliczoną zwłaszcza na utrwalenie tych tez, które stały się osią antyukraińskiej propagandy jeszcze przed 2014 r., a które Kreml rzucił na front wojny informacyjnej ze zdwojoną siłą trzy miesiące temu. "Są też nowe wątki" - podkreślił. Podał przykłady. "Ukraina to nazistowski kraj, zagraża całej Europie, działania Rosji to odpowiedź na zbrodnie Kijowa, ukraińscy neonaziści rekrutują dzieci do walki, przy granicy z Rosją Ukraina rozwijała broń biologiczną, eksportując żywność Kijów skazuje Ukraińców na głód" - przekazał Żaryn.

"W reakcji na udział części Zachodu w pomoc Ukrainie, rosyjska propaganda prowadzi walkę informacyjną także przeciw tym państwom. Z jednej strony oczernia je lub zastrasza, a z drugiej odwołuje się do «mitu oblężonej twierdzy», kreując się na ofiarę antyrosyjskiej nagonki" - ocenił rzecznik. Jako przykłady propagandy rosyjskiej podał niektóre tezy stawiane przez Kreml, że Zachód jest zdominowany przez satanistów i nazistów, NATO jest wewnętrznie skłócone i upadnie, w Europie szerzy się rusofobia, poprzez sankcje Europa sama niszczy swoją gospodarkę, NATO próbuje unicestwić Rosję, Szwecja i Finlandia popełniają błąd, chcąc wstąpić do NATO, przez Europę i państwa b. ZSRR przelewa się fala wandalizmu przeciwko sowieckim pomnikom.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk/oprac. AK

