Polska dostanie broń jądrową NATO? Duda zabrał głos ws. Nuclear Sharing

Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do gróźb Władimira Putina o użyciu broni jądrowej, stwierdził, że to wskazuje na myślenie, że "jeśli Rosja ma nie być wielka, to świat mógłby nie istnieć". Dodał także, że gdyby Kreml zaczął wojnę nuklearną, to odpowiedzialni za to byliby "wyklęci na całym świecie". Mówił także o tym, czy w takiej sytuacji Polska nie powinna myśleć o parasolu nuklearnym.

Polska chce mieć broń jądrową NATO

"Problemem przede wszystkim jest to, że nie mamy broni nuklearnej. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie jako Polska mieli posiadać ją w naszej gestii – powiedział Duda w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska"

"Zawsze jest możliwość udziału w Nuclear Sharing. Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty" – zapowiedział.

Prezydent zadeklarował jednocześnie, że "Polska będzie niezmiennie stała przy Ukrainie". "To nasza racja stanu. Ukraina musi się obronić i przetrwać tę wojnę. Naszą racją stanu jest doprowadzenie do sytuacji, w której Rosja będzie musiała wycofać swoje wojska. Ukraina powinna wrócić do międzynarodowo uznanych granic, czyli sprzed rosyjskiej agresji w 2014 roku" – stwierdził Duda.

RadioZET.pl/Gazeta Polska/PAP