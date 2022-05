Małpia ospa pojawia się w kolejnych państwach Europy, a eksperci są przekonani, że wkrótce nowa, niezdiagnozowana wcześniej choroba, pojawi się w Polsce.

- Działamy z wyprzedzeniem, przygotowaliśmy rozwiązania prawne, które pozwolą nam na bieżąco monitorować sytuację i izolować osoby podejrzane o zakażenie. Mamy opracowany model badania, procedury postępowania i zakup szczepionek dla personelu medycznego, który może mieć kontakt z zakażeniem – powiedział PAP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ.

Polska gotowa na małpią ospę? MZ podjęło "pewne kroki"

Rzecznik resortu wyjaśnił, że minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał trzy rozporządzenia, które – jak stwierdził – są prewencją w reakcji na przypadki małpiej ospy w Europie. - To działanie stricte prewencyjne, którego celem jest m.in. monitorowanie możliwych przypadków – powiedział Andrusiewicz.

Pierwsze z nich włącza małpią ospę do wykazu chorób zakaźnych. Kolejne wprowadza obowiązek raportowania do stacji sanitarno-epidemiologicznych przez szpitale i przychodnie każdego podejrzanego przypadku, który może być małpią ospą. Trzecie z rozporządzeń dotyczy obowiązku izolacji i hospitalizacji osób zakażonych. Rzecznik zapowiedział, że jeszcze w piątek opublikowana zostanie informacja opracowana przez ekspertów chorób zakaźnych we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz instrukcja dla placówek medycznych, dotycząca pobierania i przekazywania próbek materiału do badania.

- Na dzisiaj w polskich szpitalach nie funkcjonują testy wykrywające ze stuprocentową pewnością, że mamy do czynienia z ospą małpią, lecz kwalifikują każdy przypadek do grona chorób, wśród których jest ospa małpia. NIZP-Państwowy Zakład Higieny dysponuje możliwościami przeprowadzenia testów potwierdzającego w 100 proc., że mamy do czynienia z tą chorobą. Stąd ta instrukcja i zalecenia. W niedługim czasie zapewne testy te będą dostępne również w szpitalach – wyjaśnił Andrusiewicz. Jego zdaniem małpia ospa nie stanowi dziś żadnego zagrożenia epidemicznego dla Polski.

Rzecznik MZ poinformował, że szczepionki przeciw ospie prawdziwej są dostępne na rynku i Polska we współpracy z Komisją Europejską kupi niewielką ilość do szczepienia przedstawicieli ochrony zdrowia, którzy mogą mieć do czynienia z przypadkami małpiej ospy. - Powszechnego szczepienia nie przewidujemy, tylko prewencyjne szczepienie wybranych medyków – zaznaczył.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl