Tylu Rosjan przekroczyło od marca polską granicę z obwodem kaliningradzkim

Jak ustaliło Radia ZET, od połowy marca do końca sierpnia polską granicę z obwodem kaliningradzkim przekroczyło ponad 66 tysięcy Rosjan. W tym momencie - stan na 19 września - ta liczba prawdopodobnie przekroczyła 70 tysięcy.

Od poniedziałku wchodzi w życie rozporządzenie, wedle którego Polska i kraje bałtyckie przestają wydawać wizy Schengen dla Rosjan. Obywatele Rosji nie będą mogli dostać się do Unii Europejskiej przez terytoria tych państw.

RadioZET: Tylu Rosjan od marca przekroczyło granicę z Polską

W przypadku polskiej granicy przepisy dotyczą obwodu kaliningradzkiego - jedynej część Rosji, która graniczy z Polską. Granicę tę przekraczają głównie rosyjscy turyści jadący na wakacje na południe Europy, kierowcy tirów, ale także osoby, które mają rodziny w Unii Europejskiej.

Od połowy marca do końca sierpnia tego roku polską granicę z obwodem kaliningradzkim przekroczyło ponad 66 tysięcy Rosjan (dokładnie - 66 590). W tym momencie - stan na 19 września - ta liczba prawdopodobnie przekroczyła 70 tysięcy. To tyle samo co rok temu i prawie dwa razy więcej, niż dwa lata temu w szczycie pandemii w tym samym czasie.

To dane z raportu warmińsko-mazurskiej straży granicznej, do których dotarło Radia ZET. Dokument dotyczy przekroczeń granicy na dwóch czynnych przejściach drogowych Polski z Rosją w Bezledach i Grzechotkach.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Michał Dzienyński