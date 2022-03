Polska gwarantem Ukrainy? MSZ: nie dla działań „wbrew interesowi polskiemu”

Wojna w Ukrainie ma coraz większą szansę na zakończenie się dzięki rozmowom pokojowym – wynika z informacji, jakie przedstawiono po kolejnej rundzie negocjacji. - Spotkanie delegacji Ukrainy i Rosji w Stambule przyniosło najbardziej znaczący progres w dotychczasowych negocjacjach – poinformował minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu.

- Polska mogłaby znaleźć się w gronie państw, które byłyby gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją – taką wiadomość przekazał z kolei ukraiński negocjator Dawyd Arachamija. Gwarant miałby obowiązek pomóc militarnie Ukrainie, gdyby została ona zaatakowana. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz stwierdził, że „jest zbyt wcześnie, aby mówić, jaką rolę ma odgrywać Polska”.

Polska zostanie gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy? MSZ: nie będzie działań „wbrew interesowi polskiemu”

- Wśród gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją widzimy stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Rosję) oraz Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael – stwierdził po zakończeniu rozmów w Stambule Dawyd Arachamija.

Ukraina chce, żeby w razie agresji na jej terytorium gwaranci byliby zobowiązani, analogicznie jak w przypadku artykułu 5 NATO, do przyłączenia się do obrony. W zamian za to Ukraina miałaby pozostać neutralna, nie starać się o przyjęcie do Sojuszu oraz nie pozwalać na funkcjonowanie na jej terenie baz wojskowych innych krajów.

- Rzeczywiście toczą się ukraińsko-rosyjskie rozmowy w Turcji na zaproszenie prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Delegacje rosyjskie i ukraińskie rozmawiają, dyskutują. Jesteśmy w bieżącym kontakcie ze stroną ukraińską, więc mamy wyobrażenie, w jakim kierunku idą te rozmowy – stwierdził w Programie Pierwszym Polskiego Radia Marcin Przydacz.

Zastrzegł przy tym, że „nie chciałby wchodzić w szczegóły, co do roli Polski czy innych państwo, bo to nie tylko Polska jest zapraszana niejako do ewentualnego odgrywania jakiejś roli”.

Mogę tylko powiedzieć – i to mówi też pan prezydent Andrzej Duda – że my nie zgodzimy się na żadne działania, które będą szły wbrew interesowi polskiemu. Marcin Przydacz

- Zbyt wcześnie jest mówić teraz, jaką rolę ma w tym Polska odgrywać, bowiem porozumienie jest jeszcze dalekie od finalnego wynegocjowania – dodał wiceszef MSZ.

Z ukraińskich propozycji wynika, że jeśli Polska zostałaby gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy, to miałaby obowiązek dołączyć się do wojny, jeśli nasz sąsiad zostałby zaatakowany zbrojnie.

