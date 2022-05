Polska kupi wyrzutnie HIMARS? Błaszczak zdradził plany

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że Polska wyśle zapytanie ofertowe o pozyskanie 500 wyrzutni M142 HIMARS. To więcej niż do tej pory wyprodukowano. Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego ocenia, że ciężko na ten moment szacować koszty. - Za 20 wyrzutni zapłaciliśmy ok. 1,5 mld zł, więc na pewno koszty będą duże. Wygląda na to, że zakładamy priorytet wydatków na obronność ponad wszystkim i będziemy się zadłużać.