Polska kupuje uzbrojone Gladiusy. "Musimy być przygotowani"

Wojna w Ukrainie zmobilizowała sąsiednie kraje do zwiększenia wydatków na obronność. Wojsko Polskie, jak przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie lepiej wyposażone dzięki nowej umowie na zakup sprzętu.

Zakupy dla Wojska Polskiego. "Musimy być przygotowani"

„Dziś w ramach podpisanej umowy zakupiono łącznie kilkaset dronów dla Wojska Polskiego. W skład bateryjnego modułu wejdą: wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych Glaudius”- czytamy we wpisie MON.

Polskie siły zbrojne muszą być przygotowane do stawienia czoła agresorowi - powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że do takiej agresji nie dojdzie, jeśli polskie siły zbrojne będą liczne i wyposażone w nowoczesny sprzęt, co odstraszy agresora.

Błaszczak zaznaczył, że systemy poszukiwawczo-uderzeniowe Gladius "są gotowe do tego, by stawić czoło w sytuacji zagrożenia".

