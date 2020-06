Polska otwiera granice. Dokąd możemy pojechać bez kwarantanny?

Od soboty 13 czerwca na granicy wewnętrznej - z krajami UE - zniesione zostały kontrole graniczne. Oznacza to, że Polacy po powrocie do kraju nie muszą już odbywać obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Podobnie jak obywatele UE, którzy bez przeszkód wjadą do Polski. Granice zewnętrzne UE nadal będą jednak zamknięte.

Granice otwarte. Od 13 czerwca zniesione zostały wprowadzone w marcu i związane z epidemią COVID-19 tymczasowe kontrole na granicach wewnętrznych UE. – Ograniczamy decyzję na razie do państw UE. Potrzebne są nam jak najszybciej kontakty z tymi krajami– żeby powróciły do poprzedniego stanu – mówił kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki. -Zniesienie od soboty obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny dla podróżujących do Polski to kolejny etap powrotu do normalności – skomentował potem rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar.

Od soboty nie obowiązują więc kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, wcześniej - od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.

Granice zewnętrzne UE będą jednak nadal zamknięte, choć na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą z obowiązku kwarantanny zastosowano wiele wyłączeń. W dalszym ciągu cudzoziemcy z krajów spoza UE nie mogą natomiast wjechać do Polski w celach turystycznych. Jak zaznaczono w opublikowanym w piątek rozporządzeniu Rady Ministrów, granicę zewnętrzną, na kierunku do Polski mogą przekroczyć m.in. obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami, albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką. Wjazd jest możliwy m.in. również dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, oraz osób posiadających stopień dyplomatyczny i członków ich rodzin, a także dla osób wykonujących m.in. przejazdy służbowe. Przez granicę zewnętrzną mogą również wjechać do Polski uczniowie i studenci pobierający tutaj naukę. Co ważne, nie muszą oni odbywać obowiązkowej kwarantanny, ale na granicy będą poproszeni o okazanie dokumentów poświadczających, że uczą się w Polsce. Według nowych przepisów, obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać również m.in. osoby pracujące w Polsce.

Nie wszystkie kraje otwierają granice

Choć możemy już podróżować po Europie, trzeba pamiętać, że nie wszystkie kraje otwierają swoje granice, a są też takie państwa, które granice otwierają, ale Polaków wciąż będzie tam obowiązywać kwarantanna. Większość krajów Wspólnoty deklaruje, że od 15 czerwca zniesie kontrole na granicach, ale są takie państwa np. Portugalia, czy Dania, które chcą utrzymania ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych dłużej. Przypomnijmy, że jako pierwsze otworzyły swoje granice Włochy, bo już 3 czerwca. Od 15 czerwca polscy obywatele będą mogli natomiast podróżować m.in. do Grecji, bez konieczności odbycia kwarantanny (choć początkowo Polska została wpisana na turystyczną „czarną listę”), ze wszystkich lotnisk, które zostały uznane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego za miejsca bezpieczne, tj. z każdego portu lotniczego oprócz Katowic.

Z kolei na Cyprze państwa zostały natomiast podzielone na dwie kategorie. Obywatele 19 państw z grupy A, w tym m.in. z Grecji, Malty, Bułgarii, Norwegii, Austrii, Finlandii, Słowenii, Węgier, Izraela, Danii, Niemiec, Słowacji i Litwy mogą wjeżdżać na Cypr przy jednoczesnym zwolnieniu z kwarantanny. Obywatele pozostałych państw - z grupy B - muszą przedstawić aktualne zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa przeprowadzonego w ostatnich 72 godzinach. MSZ poinformowało, że lista będzie na bieżąco aktualizowana, a o przydzieleniu państwa do danej grupy decydować będzie analiza aktualnej sytuacji epidemicznej.

Nadal trwają rozmowy zarówno na szczeblu unijnym, jak i pomiędzy poszczególnymi państwami w kwestii pełnego otwarcia granic. Niestety, na obecnym etapie trudno jest przewidzieć, jakie rozwiązania zostaną ostatecznie przyjęte

- ocenia polskie MSZ.

Straż Graniczna i Główny Inspektor Sanitarny przypominają, by mimo możliwości swobodniejszego podróżowania nie zapominać o podstawowych zasad bezpieczeństwa, a planując podróż zagraniczną, sprawdzać szczegółowe regulacje wprowadzone w związku z epidemią w kraju, do którego się wybieramy, bo kary za ich naruszanie mogą być wysokie.

RadioZET.pl/gov.pl