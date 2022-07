Polska walczy ze skutkami nawałnic. W nocy burze i ulewny deszcz

W nocy z piątku 1 lipca na sobotę 2 lipca burze i deszcz, które będą przemieszczały się z zachodu na wschód. Noc najcieplejsza na wschodzie ok. 20 stopni Celsjusza - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek.

Przez Polskę przechodzą niszczycielskie nawałnice. W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a nad ranem na zachodzie rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, od zachodu stopniowo zanikające. Prognozowana wysokość opadów burzowych do 50 mm.

- Dzisiejsza noc będzie związana z dalszym przemieszczaniem się burz i opadów z zachodu w kierunkach wschodnich. Burze nie dotrą jedynie na północny wschód – poinformował Szymon Ogórek z IMGW.

Nawałnice nad Polską. W nocy burze i ulewny deszcz

Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na zachodzie, około 17 stopni w centrum, do 20 stopni na wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni, na wschodzie południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 100 km/h, miejscami do 120 km/h.

W sobotę w ciągu dnia w Polsce na wschodzie i w centrum będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie małe i umiarkowane. We wschodniej połowie kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich oraz w Tatrach burze. Prognozowane opady w czasie burz - do 25 mm.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 28 stopni Celsjusza. Nad morzem i w górach będzie chłodniej od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 75 km/h.

RadioZET.pl/ Jacek Buraczewski (PAP)