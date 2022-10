Polska z nowym województwem. Ta mapa stała się hitem sieci

Siedemnaste polskie województwo leży na Syberii. Jego stolicą jest Irkuck i właśnie odbyło się tam referendum, w którym 98,13 proc. obywateli, potomków polskich zesłańców, po 300 latach ucisku postanowiło ogłosić niepodległość i powrócić do ojczyzny. Jest to kolejny internetowy żart z rosyjskich pseudoreferndów.

Żart z przyłączenia Kaliningradu, a właściwie Kralovca, do Czech po zwycięskim referendum szybko podbił internet. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne memy o czeskich lotniskowcach wypływających na Bałtyk, czy Kreciku (bohater popularnej czechosłowackiej kreskówki - red.) wypoczywającym nad morzem.

Na fali popularności tej serii memów pojawiły się kolejne żarty z rosyjskich pseudoreferendów. Można już mówić o “rozbiorze Federacji Rosyjskiej w internecie”. Swój udział ma w tym także Polska.

Województwo irkuckie. Kolejny żart z pseudoreferendów

Na profilu Irkuck Poland na Twitterze poinformowano o wynikach referendum, w którym 98,13 proc. obywateli opowiedziało się za przyłączeniem obwodu irkuckiego do Polski. “Po 300 latach ucisku potomkowie polskich zesłańców syberyjskich postanowili ogłosić niepodległość i przeprowadzić referendum w sprawie powrotu do Ojczyzny. 98,13 proc. obywateli byłego obwodu irkuckiego głosowało za przystąpieniem do Polski” - czytamy.

Do tweeta dołączono mapę, na której można zobaczyć granice nowego województwa irkuckiego. Żart bardzo spodobał się internautom, w ciągu trzech dni został polubiony prawie 15 tys. razy.

Na profilu Irkuck Poland można śledzić wydarzenia związane z województwem irkuckim. Podawana jest prognoza pogody, a także ważne informacje z życia 17. polskiego województwa, np. o tym, że uruchomiono połączenie Pendolino z Warszawy przez Moskwę do Irkucka w ramach linii transsyberyjskiej. Co więcej, dworzec w Irkucku ma być przebudowany dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej - czytamy na profilu Irkuck Poland.

