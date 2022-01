Polski Ład. Obniżone pensje nauczycieli już nie wzrosną. "Czuję się, jakby mi napluto w twarz"

Dariusz od 10 lat pracuje w szkole specjalnej w Wielkopolsce. Jest nauczycielem mianowanym. Uczy wychowania fizycznego i jest fizjoterapeutą. - Pracuję z niepełnosprawnymi uczniami. Zdarzało się, że byłem ugryziony, podrapany, uderzony pięścią w twarz. Nieraz musiałem też przewijać moich uczniów, myć ich - opowiada o swojej pracy. - To naprawdę odpowiedzialny zawód, ale lubiłem tę pracę - dodaje. W styczniu Dariusz zobaczył wypłatę: 351 zł mniej. Dostawał 3079, teraz przelew wyniósł 2728 zł. - Zarabiam mniej niż kasjerzy w sklepie i kierowcy Ubera. Chociaż oba te zawody szanuję i uważam, że ci pracownicy powinni jeszcze więcej zarabiać, ale ja jako nauczyciel zostałem totalnie zdemotywowany, nie chce się pracować. Czuję się, jakby mi napluto w twarz - nie ukrywa.

Agnieszka uczy języka polskiego w podstawówce pod Warszawą. Gdy zobaczyła pierwszą wypłatę po Nowym Roku, miała ochotę się rozpłakać. Pensję dostała niższą o 360 zł. Do tej pory na rękę miała 3,4 tys. zł. - Spłacam kredyt na mieszkanie, raty zresztą też poszły w górę, sama wychowuję syna. Planowałam kupić nowe meble, wyjechać gdzieś na ferie. A teraz pytam: jak to możliwe i jak sobie poradzę - to były jej pierwsze myśli po sprawdzeniu styczniowej wypłaty. Łudziła się, że to jakaś pomyłka, teraz, niestety, już wie, że tak zostanie. - I po co ostatnio siedziałam w nocy i sprawdzałam klasówki? Nigdy nie czułam się tak zdemotywowana - przyznaje.

Do tej pory Małgorzata, biolożka, zarabiała 3,1 tys. zł. W styczniu zobaczyła przelew o 276 złotych mniejszy. - Po pierwszym zaskoczeniu zaczęły spływać do mnie wiadomości od innych nauczycieli: 200, 300, 400 zł mniej. Zawsze byliśmy spychani na margines, przy podwyżkach o nas zapominano. Gdy mówiono teraz, że zyskamy na Polskim Ładzie, nie wierzyłam w to do końca, ale nigdy w tak perfidny sposób nie obniżano nam pensji – komentuje. Potem pojawiła jej się myśl: nie chce już pracować w szkole.

Polski Ład. "Doszło do nieścisłości"

Od poniedziałku takich historii nie brakuje. Na nauczycielskich forach zawrzało. Do Związku Nauczycielstwa Polskiego cały czas napływają informacje od szkolnej kadry, która dostała mniejszą pensję. 400 osób zgłosiło taki problem pod postem ZNP na Facebooku. - Zgłaszają się do nas nauczyciele z dużych i małych miast, często są to osoby, które pracują w kilku szkołach. Nauczyciele kojarzą to z nowymi rozwiązaniami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu. W poniedziałek minister Czarnek twierdził, że to fake news, dziś rzecznik rządu przyznał, że są błędy. Czekamy na wyjaśnienia – mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w oficjalnym komunikacie z 4 stycznia, stwierdziło, że problemu tak naprawdę nie ma, bo „żaden kurator oświaty nie potwierdził tego rodzaju sytuacji”. Na końcu resort jednak zaznaczył, że jeśli jakiś nauczyciel otrzymał niższe wynagrodzenie, to może skontaktować się z organem prowadzącym albo z ministerstwem. W podobnym tonie mówił Przemysław Czarnek.

- Niech mi pani wskaże konkretne imię, nazwisko nauczyciela, któremu obniżono wynagrodzenie przez Polski Ład. No nie ma takich przypadków – mówił szef MEiN w Sejmie, zwracając się do jednej reporterek. - Żaden kurator nie potwierdził, że z powodu wejścia w życie Polskiego Ładu jest jakiekolwiek obniżenie wynagrodzenia dla nauczycieli – dodawał, a błędy tłumaczył, np. niewłaściwymi naliczeniami, ale niespowodowanymi Polskim Ładem, albo późniejszymi wypłatami za nadgodziny.

- O wynagrodzeniach mają informacje pracodawcy, czyli organ prowadzący, samorząd. Kuratorzy nie mają takich informacji – dementuje słowa ministra Kaszulanis. Pytaliśmy też kilka szkół – liceów, podstawówek - czy kuratorzy się z nimi kontaktowali w sprawie pensji, wszędzie usłyszeliśmy „nie”.

W środę 5 stycznia na konferencji prasowej Piotr Piotr Müller, rzecznik rządu, przyznał, że doszło jednak do „nieścisłości” przy zmianie podatków w ramach Polskiego Ładu. Chodzi konkretnie o złe naliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nauczyciele jako pierwsi odczuli te „nieścisłości”, bo pensję dostają „z góry", na początku miesiąca. - Przy każdej dużej reformie takie błędy mogą się zdarzać, ale nie spowoduje to, że ktoś mógłby coś stracić – zaznaczał rzecznik i zapowiedział korekty zmieniające zasady naliczania tej zaliczki.

W lutym ci, którzy mieli pomniejszone pensje z powodu tego błędu, mają dostać wyrównanie. Ponadto w trakcie roku będzie można złożyć lub wycofać PIT-2, czyli wniosek o stosowanie kwoty wolnej od podatku w wyliczaniu comiesięcznego wynagrodzenia. Müller zapowiedział też dodatkowe "działania szkoleniowe i informacyjne". - Przepraszam te osoby, które spotkały się z chwilowymi niedogodnościami. Błędy będziemy korygować, ale te rozwiązania są korzystne – przekonywał. A wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski podawał przykłady: nauczyciel stażysta ma zarabiać więcej nawet o 1,7 tys. zł, kontraktowy o 1,4 tys. zł, a mianowany o blisko 500 zł. - Żaden z nauczycieli, który zarabia do 12,8 tys, brutto miesięcznie nie straci – podkreślał Rzymkowski i przekonywał, że problem niższych pensji jest marginalny.

Niższe pensje zostaną

Z bohaterów naszego tekstu na korektach zyska jedynie Małgorzata, nauczycielka biologii. Przyznaje, że nie złożyła PIT-2. Gdy to zrobi, zakład pracy będzie mógł odprowadzać podatek z jej pensji z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku, więc jej zarobki powinny wrócić do normy. Można to jednak zrobić tylko w jednym miejscu pracy, a np. Agnieszka, polonistka, uczy w dwóch szkołach. Jak zresztą wielu nauczycieli. - Za jedną nauczycielską pensję, przy obecnej inflacji, stopach procentowych nie da się wyżyć, chyba, że ma się bogatego męża – mówi.

Podwyższona jest też składka zdrowotna, a ta z kolei naliczana jest w każdej z placówek osobno, stąd też obniżki pensji. PIT-2 nie mogą złożyć również dorabiający emeryci - w szkołach branżowych i technikach to często ponad połowa kadry – i osoby, które dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą. I w tej grupie jest właśnie Dariusz. Założył działalność, bo ma pięcioosobową rodzinę i tylko ze szkolnej pensji nie dałby rady jej utrzymać. - Rozmawiałem już z księgową i niestety taka pensja mi zostanie. Prowadząc działalność gospodarczą, będę płacił 10 razy większą składkę zdrowotną, to jakieś 500 zł. W sumie licząc obniżkę nauczycielskiej pensji o 350 zł, mam w sumie 850 zł mniej. Przy inflacji bliskiej 8 proc., podwyżkach za gaz ponad 50 proc. i prąd ponad 20 proc. Nie mówiąc już o podniesionych kilkukrotnie stopach procentowych – wylicza.

Dyrektorzy szkół, którzy na bieżąco kontaktują się z księgowymi i nauczycielami, przewidują, że to dopiero początek zamieszania. - Zmiany jeszcze będą, bo np. dojdzie nam trzynastka do rozliczenia – zwraca uwagę dyrektorka jednej z łódzkich podstawówek. - Mało informacji, brak czasu na zapoznanie się z tymi informacjami, nowy system informatyczny, duży chaos – podsumowuje początek roku w szkołach.

RadioZET.pl