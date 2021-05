Polski Ład. Jarosław Kaczyński przedstawiając nowy program zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat rząd PiS zwiększył wydatki na służbę zdrowia. Dodał, że bardzo szybko zostały zwiększone także wydatki w trakcie pandemii. "Ale to ciągle za mało. Chcemy więcej. Chcemy już w 2023 r. osiągnąć 6 proc. PKB - to będzie na pewno przeszło 150, a może przeszło 160 mld zł" - zapowiedział lider PiS.

Dodał, że w 2027 roku rząd chce osiągnąć 7 proc. PKB (na służbę zdrowia). "To już będzie pewnie - jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem - ok. 200 mld zł, a więc potężna suma" - zaznaczył wicepremier.

Polski Ład. Jarosław Kaczyński: 160 mld zł na zdrowie

Podkreślił, że pieniądze te posłużą m.in. na zwiększenie zatrudnienia w służbie zdrowia. "Przede wszystkim musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić, musimy ich ściągać z zewnątrz. To dotyczy także pielęgniarek, a być może także i innych pracowników służby zdrowia" - powiedział Kaczyński.

"Musimy też przeprowadzić wielkie procesy inwestycyjne i procesy naprawy i mieć instrumenty do tego, by można było to uczynić, a więc Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. To będą właśnie te nowe instytucje, które mają przeprowadzać modernizacje, przeprowadzać badania, koncentrując się szczególnie na onkologii, które mają także - mówię o tej ostatniej instytucji - porządkować sprawy w szpitalach, bo nie zawsze się tam dobrze dzieje" - podkreślił wicepremier.

Morawiecki: znosimy limity do lekarzy specjalistów

"Znosimy limity do specjalistów; po to, żeby kolejki skrócić. To będzie jeden z podstawowych naszych celów" - powiedział szef rządu podczas prezentacji "Polskiego Ładu" w części dotyczącej ochrony zdrowia.

"Po trzecie wiążemy duże nadzieje z dalszą elektronizacją" - zaznaczył. "Będzie to jednocześnie system mierzenia jakości, mierzenia jakości w służbie zdrowia" - dodał szef rządu.

"Będziemy prowadzili taką politykę, żeby jak najlepiej zmotywowani lekarze, pielęgniarki, ale też salowe, noszowi, ratownicy medyczni, diagności. laboranci - wszyscy pracownicy służby zdrowia - służyli jak najlepiej swoja wiedzą, swoim doświadczeniem, swoim sercem, służyli nam, wszystkim Polakom" - oświadczył Mateusz Morawiecki.

