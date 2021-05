Polski Ład to nazwa nowego programu PiS, który zostanie zaprezentowany w sobotę 15 maja. Polski Ład to nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy. Podczas konwencji PiS mają wystąpić m.in. Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Transmisję oraz relację na żywo z konwencji PiS możecie śledzić na radiozet.pl. Początek o godz. 10:00.

Polski Ład. PiS zaprezentuje nowy program. Transmisja na żywo

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślił w piątek, że "Polski Ład" to projekt polityczny, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę, czyli poza PiS również Porozumienie i Solidarna Polska.

"Wszystko, co jest już dzisiaj w tym programie i co zostanie zaprezentowane jest wspólnym projektem Zjednoczonej Prawicy" - mówił Fogiel w Radio ZET.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polski Ład ma się składać z następujących obszarów: Planu na zdrowie, Uczciwej pracy - godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski - naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii - czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesień życia.

"Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został on nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy" - mówił premier Morawiecki podczas niedawnego kongresu Impact'21.

Szef rządu zaznaczył, że "bardzo zasadniczym" czynnikiem w Polskim Ładzie będzie "inwestycja w człowieka" oraz czynnik społeczny, który określił jako "kluczowy".

RadioZET.pl/ PAP