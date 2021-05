Ziobro: zaostrzymy kary wobec najgroźniejszych pedofilów

Polski Ład. Ziobro podkreślił, że na tle politycznych konkurentów i poprzedników rząd Zjednoczonej Prawicy może pokazać, że są efekty jego działań. "Dzięki propozycjom, jakie przeprowadziliśmy przez Sejm wydłużyliśmy okres przedawnień tych odrażających przestępstw. Wprowadziliśmy rejestr pedofilów, który pozwala rodzicom, ale też wychowawcom szkół - wszystkim tym instytucjom, które zajmują się opieką nad dziećmi - sprawdzać, czy dana osoba nie stanowi zagrożenia dla dzieci" - powiedział Ziobro.

Dodał, że rząd wprowadził do polskiego prawa rozwiązanie, które nakazuje - pod groźbą kary - każdemu, kto dowie się o tym, że dziecko padło ofiarą pedofila, żeby musiał miał obowiązek karny zawiadomić o tym organa ścigania. "Wcześniej - przed 2017 rokiem - tego nie było" - zwrócił uwagę.

Polski Ład. Ziobro: przedłożyliśmy projekty zaostrzające kary wobec najgroźniejszych pedofili

Prezes Solidarnej Polski zaznaczył również, że chce, aby te zmiany były kontynuowane. "Mamy wiele przypadków, że sprawca po odbyciu wyroku wychodzi i znowu dopuszcza się podobnego czynu. Nie może być hołdowania tej ideologii, że trzeba dawać szansę groźnemu zdemoralizowanemu pedofilowi. My zawsze musimy dawać szansę przede wszystkim polskim dzieciom i o ich bezpieczeństwo dbać. Dlatego przedłożyliśmy opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt, które mają na celu zmianę tej sytuacji i zaostrzyć kary wobec najgroźniejszych pedofilów, by jeszcze lepiej chronić dzieci przed ich działaniami" - dodał.

"Dzisiaj W Polsce już obowiązują regulacje, które tak samo surowo traktują handlarzy dopalaczy i handlarzy narkotyków. Potrafiliśmy to zrobić. Te rozwiązania pozwalają polskim organom ścigania i prokuraturze ścigać ich konsekwentnie. Musieli uciec do podziemia" - zauważył Ziobro.

Zaznaczył, że przestępczość narkotykowa zawsze będzie istnieć, ale została ona radykalnie ograniczona. Dlatego też - jak wskazał - by robić to jeszcze bardziej skutecznie powstają kolejne propozycje, które zmierzają do tego, by uderzyć szczególnie w tych, którzy "parają się tym na wielką skalę".

"Kiedy zostawałem ministrem sprawiedliwości - co mnie zdumiało - w Polsce zapadały średnio dwa, trzy wyroki w sprawie mafii lichwiarskiej. Tymczasem na porządku dziennym było takich przypadków tysiące. Tysiące ludzi było pozbawianych majątku całego życia za przysłowiową pożyczkę na tysiąc złotych. Tracili mieszkania i cały dorobek życia. Często starsi, niezaradni ludzie" - powiedział.

RadioZET.pl/ PAP