Polskie armatohaubice w Ukrainie. Miliardowy kontrakt zbrojeniówki

Huta Stalowa Wola, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisała kontrakt z Ukrainą na dostarczenie ponad 50 sztuk armatohaubic Krab. Wartość umowy wynosi ponad 3 mld zł i została podpisana w Kijowie. - To najważniejszy kontrakt polityczny od lat - mówi dr Michał Piekarski.

Do Ukrainy dostarczono już samobieżne armatohaubice jak: ShKH vz. 77 DANA, ShKH Zuzana 2, CEASAR, M109A3G oraz w drodze są niemieckie PzH 2000. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że do toczącej się wojny w Ukrainie, dołączyło 18 polskich armatohaubic Krab. Jednakże zgodnie z wczorajszym kontraktem do tej liczby należy dopisać kolejne 50 sztuk.

Armatohaubica Krab, to produkt licencyjny i wytwór polskiej zbrojeniówki. Wieża opiera się na projekcie brytyjskiej armatohaubicy AS90, a podwozie jest budowane w Polsce na licencji koreańskiego podwozia K9.

- To nie największy kontrakt w historii, bo były większe zamówienia choćby PT-91 Twardy sprzedany do Malezji oraz samoloty Iskra do Indii za czasów PRL, nie mniej jest to znaczący kontrakt – mówi dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak dodał ekspert "na pewno kontrakt ten jest najważniejszy politycznie od lat".

- Dla Ukrainy to jest duża korzyść. Łącznie dostają 4 dywizjony dział, które są i będą im pilnie potrzebne - stwierdził doktor. Jego zdaniem zyskuje tutaj również strona polska. - Jest szansa, aby znaczna część ukraińskiej artylerii była na naszych systemach, a więc jest ogromny potencjał do współpracy wojskowej, wspólnych szkoleń wymiany doświadczeń. Nawet można by myśleć o ewentualnym wspólnym centrum szkolenia - dodaje Piekarski.

Pierwsze Kraby już w Ukrainie

O dostarczeniu pierwszych 18 sztuk wraz z wozami towarzyszącymi do Ukrainy, jako pierwsze poinformowało Polskie Radio. Ta partia została przekazana z zasobów Wojska Polskiego, być może częściowo zostanie zrefinansowany przez Unię Europejską. Nowo podpisany kontrakt nie obejmował tych 18 dział, a zakłada przekazanie nowo wyprodukowanych.

1 czerwca na spotkaniu przedstawicieli rządów Polski i Ukrainy w Kijowie ogłoszono zawarcie kontraktu na sprzedaż kolejnych trzech dywizjonów, czyli najpewniej 56 sztuk wraz z dodatkowymi wozami. Szacunkowa wartość tego kontraktu to ok. 3 mld zł. Dostawy powinny zostać zrealizowane w ciągu kilku–kilkunastu miesięcy, tym razem jest to "normalna" umowa sprzedaży. Za dostawy amunicji najpewniej będą odpowiadać Amerykanie.

Zgodę na sprzedaż musiała wyrazić Korea Południowa i Niemcy. Podwozia do Kraba są produkowane na koreańskiej licencji, a z kolei w silnikach są niemieckie elementy.

