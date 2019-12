Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne w czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych na obwodnicy Słupska w ciągu drogi ekspresowej S6. Odcinek między węzłem Słupsk Zachód a węzłem Słupsk Południe jest zablokowany – poinformowała dyżurna Punktu Informacji Drogowej gdańskiego oddziału GDDKiA Anna Chamier-Ciemińska.

Policja kieruje na objazd przez centrum miasta. Do wypadku doszło ok. godz. 19.20. Przewidywany czas trwania utrudnienia to ok. trzy godziny.

RadioZET.pl/PAP