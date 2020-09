Pomorskie. Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane

Zwłoki mężczyzny znaleziono we wtorek po południu w Kawlach Dolnych w powiecie kartuskim. "W związku ze sprawą we wtorek późnym wieczorem zatrzymano w Gdańsku dwóch obywateli Ukrainy" - poinformował w środę oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach Piotr Gdaniec.

Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane

Z informacji "Expressu Kaszubskiego" wynika, że ciało mężczyzny zauważył właściciel jednej z firm i to on powiadomił policję. We wtorek na miejscu pracowali biegli i prokurator.

Na chwilę obecną nie została ustalona przyczyna śmierci mężczyzny. "Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok" - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Zatrzymani w związku ze sprawą Ukraińcy mają 39 i 40 lat. Po ustaleniu przyczyny śmierci prokuratura zdecyduje o ewentualnych zarzutach wobec dwóch zatrzymanych. Ich przesłuchanie zaplanowano na środę po południu.

RadioZET.pl/PAP/"Express Kaszubski"