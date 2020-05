Tragedia na drodze krajowej. Motocyklista zginął pod kołami śmierciarki

Wypadek miał miejsce w czwartek przed godziną 9.00 , w pobliżu miejscowości Wygoda (województwo pomorskie). 46-letni motocyklista zginął w zderzeniu ze śmieciarką.

- poinformował wcześniej oficer prasowy bytowskiej policji asp. sztab. Michał Gawroński.

Do dramatu - w którym śmierć poniósł 46-letni motocyklista - doszło dokładnie na odcinku między Półcznem a Wygodą.

Na miejscu tragedii trwa akcja policji.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy jechały w kierunku Półczna. Kierujący śmieciarką skręcał na prostym odcinku drogi w lewo, prawdopodobnie chcąc wjechać na posesję. Był w tym momencie wyprzedzany przez kierującego motocyklem. Wówczas doszło do zdarzenia. Co do winy, za wcześnie by się wypowiadać. To oceni policyjne postępowanie