Autobus śmiertelnie potrącił 11-latka. Dramatyczne okoliczności tragedii

Do tragedii doszło w czwartek po godzinie 14 na ulicy Szkolnej w miejscowości Rakowiec. Ze wstępnie uzyskanych informacji przez policjantów wynika, że 64-letni mieszkaniec Kwidzyna jadący autobusem potrącił 11-letniego chłopca, który prawdopodobnie wtargnął na jezdnię i przewrócił się przed nadjeżdżającym pojazdem. Chłopiec w wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarł.

Badanie trzeźwości wykazało, że 64-letni kierowca nie był pod wpływem alkoholu.

Kwidzyńscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności w jakich doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.

Zimowa aura w Polsce sprawia, że warunki na drodze są bardzo zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Ppolicjanci apelują do wszystkich, zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. Szczególny apel kierujemy do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować.

