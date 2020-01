Trzy osoby zginęły w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło w jednej z miejscowości w województwie pomorskim. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn zderzyły się dwa samochody: ciężarowy oraz osobowy.

Jak informuje Gazeta.pl, do wypadku doszło we wtorek wieczorem, ok. godz. 20, w miejscowości Kalisz niedaleko Kościerzyny (woj. pomorskie). Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, w wyniku czego zginęły wszystkie trzy osoby, które przebywały w aucie.

- Kierowca samochodu osobowego zjechał gwałtownie na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym prawym pasem samochodem ciężarowym - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową st. asp. Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Kierujący ciężarówką został przetransportowany z obrażeniami do szpitala. Jest w szoku - dodał (cytat za: Gazeta.pl).

Służby dotarły już na miejsce celem dokonania oględzin. Policja i prokuratura będą teraz wyjaśniać przyczyny oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Na razie nie są one znane.

