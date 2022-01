Nowe informacje na temat nauki zdalnej. Przemysław Czarnek o ogniskach zakażeń

Nauka zdalna nie została wprowadzona do szkół przed feriami. O takie rozwiązanie apelował m.in. burmistrz gminy Czempiń. Podkreślił, że powrót do szkół może utrudnić dzieciom wypoczynek. Poprosił rodziców, by w ostatnim tygodniu zajęć przed przerwą uczniowie uczyli się z domu.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił wówczas o wytycznych, nad którymi pracuje GiS i MEiN, komentując pomysły o przedłużeniu nauki zdalnej do przerwy zimowej. Jak teraz wygląda nauka w szkołach? W czwartek szef resortu edukacji Przemysław Czarnek był pytany w internetowej części "Sygnałów Dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia o sytuację po okresie świąteczno-noworocznym.

Nauka zdalna i stacjonarna. "Przytłaczająca większość dzieci uczy się normalnie"

- Nie mamy informacji o tym, żeby to były jakieś powszechne przypadki (nauczania zdalnego - red.). To są incydentalne przypadki. Przytłaczająca większość dzieci uczy się normalnie w trybie stacjonarnym, z czego się bardzo cieszymy - powiedział. Dodał, że tak samo było przed świętami Bożego Narodzenia. - Te szkoły, które w całości przechodziły na naukę zdalną, to było naprawdę poniżej jednego procenta przypadków. Były szkoły w większym procencie, które przechodziły na naukę zdalną jako poszczególne klasy, te, które miały kontakt z osobą zakażoną, gdzie było ognisko zakaźne. Dzisiaj, w tym tygodniu nie mamy z tym problemów - podkreślił.

W środę, 12 stycznia Ministerstwo Edukacji i Nauki podawało, powołując się na dane od kuratorów, że 98,2 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 99,1 proc. szkół podstawowych i 99,5 proc. ponadpodstawowych pracowało tego dnia w trybie stacjonarnym. Nauka zdalna lub hybrydowa została wprowadzona w 174 szkołach podstawowych i średnich – poinformowało MEiN.

Przemysław Czarnek przypomniał, że w piątek kończą się lekcje w pięciu województwach, bo tam rozpoczynają się ferie zimowe. W kolejnych województwach ferie rozpoczną się później. - Ten ruch okołooświatowy siłą rzeczy do końca lutego przez ferie zimowe w różnych terminach będzie rzeczywiście ograniczony mniej więcej o 40-50 proc.- dodał szef MEiN.

Czarnek o szczepieniach nauczycieli

Czarnek mówiąc o ewentualnych planach obowiązkowych szczepień wśród nauczycieli, stwierdził, że "nie jest organem, który tego rodzaju decyzje podejmuje." - Co do szczepień, czy one mają być obowiązkowe, jak mają być podawane, ile razy - to nie jest kwestia medyczna, którą my się zajmujemy w MEiN. Ja mogę powtórzyć: zaszczepiłem się trzema dawkami jeszcze w listopadzie, zaszczepiłem się przeciwko grypie. Zaszczepiona jest cała moja rodzina. Czujemy się znakomicie. Jesteśmy bezpieczni, nie chorujemy. Zachęcam wszystkich do tego - powiedział.

W środę rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz podał, że minister zdrowia Adam Niedzielski i szef MEiN Przemysław Czarnek nadal rozmawiają o obowiązkowych szczepieniach nauczycieli przeciwko COVID-19. - Na pewno musimy uwzględnić sugestie resortu edukacji - zaznaczył Andrusiewicz.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Zdziebłowski