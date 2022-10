Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie bestialskiego zabójstwa 13-letniej Nadii z Inowrocławia. Przypominamy, że dziewczynka zaginęła w niedzielę 16 października. Trzy dni później ciało nastolatki znaleziono przy pustostanie na jednym z osiedli. Do morderstwa przyznał się 18-letni Mikołaj J.

Zabójstwo 13-letniej Nadii. Mikołaj J. należał do sekty?

Jak relacjonuje "Fakt", po ujawnieniu wstrząsających szczegółów zbrodni, wśród mieszkańców Inowrocławia zapanował popłoch. – Mam 10-letnią córkę i ona boi się chodzić do szkoły. Jak rozmawiam z rodzicami, to generalnie dziewczynki się boją. Ja jestem non stop z moją córką na telefonie – opowiada pani Joanna.

Mikołaj, który przyznał się do zabójstwa Nadii, publikował w swoich mediach społecznościowych treści mogące świadczyć o sympatiach i związkach z organizacjami identyfikującymi się jako antyfaszystowskie i anarchistyczne.

Tłem do jego zdjęcia profilowego jest fragment grafiki z napisami "100 proc. Anti-Faschist" i "100 proc. Anti-Rassist". Wśród zdjęć znajdują się przekreślone swastyki, symbole anarchistyczne i komunistyczne. Prokuratura analizuje ten wątek. – Cała ta sekta, której on był członkiem, powinna być przebadana psychiatrycznie – mówi w rozmowie z "Faktem" pani Joanna.

Areszt dla podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Nadii

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące 18-latka. Śledczy przedstawili młodemu mężczyźnie zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sekcja zwłok Nadii wykazała, że przyczyną zgonu było wykrwawienie. W czasie oględzin na szyi i tułowiu nastolatki odkryto wiele ran kłutych. Prokuratura wciąż nie informuje, jak doszło do znalezienia zwłok i zatrzymania Mikołaja J.

