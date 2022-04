Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie i trwającą inwazję wojsk Władimira Putina w Ukrainie postanowiło przygotować poradnik na czas kryzysu i wojny. Na 34 stronach i w dwóch częściach opisano, jak zadbać o siebie i o swoich najbliższych w obliczu zbliżającego się zagrożenia.

"W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić" - czytamy na stronie RCB.

"Bądź gotowy - poradnik na czas kryzysu i wojny". Co zawiera?

"Pierwsza [część] zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy m.in.: jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały; jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy sytuacji zakładniczej; jak udzielić pierwszej pomocy" - napisano.

W poradniku przypomniano m.in., by starać się zachować zdrowy rozsądek i nie ulegać panice, która może być celowo wzbudzana przez przeciwnika. Autorzy instrukcji zachęcają, by na podstawie lektury porozmawiać z najbliższymi, w tym z dziećmi, o potencjalnych zagrożeniach i sposobach radzenia sobie w przypadku ich wystąpienia, wyznaczyć w domu schron (np. piwnicę, parking podziemny) i ustalić miejsce, w którym rodzina będzie mogła spotkać się w przypadku rozłąki.

W poradniku zawarto również informację, co wziąć ze sobą i co powinien zawierać plecak ewakuacyjny. To m.in. latarka, gwizdek, łom, zapalniczka, śpiwór, telefon wraz z ładowarką i narzędzia wielofunkcyjne. Wspomniano nawet o komplecie sztućców.

Wśród numerów alarmowych wymieniono jedynie 112, ale zachęcono, by uzupełnić listę o inne ważne dla nas dane kontaktowe. Przy okazji wydania internetowego poradnika [dostępnego na stronie RCB - red.] opublikowano film, na którym można obejrzeć m.in., jak powinna wyglądać prawidłowa pozycja boczna ustalona.

Oglądaj

Poradnik nie jest niczym odkrywczym. Większość z nas wszystkie te informacje powinien znać z lekcji przysposobienia obronnego w szkole średniej. Warto jednak sobie czasem o nich przypomnieć.

WOJNA W UKRAINIE. RELACJA NA ŻYWO

RadioZET.pl/gov.pl