Jak zachować się podczas wojny i kryzysu? RCB przygotowało poradnik

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało "poradnik na czas kryzysu i wojny", który swoją premierę będzie miał we wtorek 5 kwietnia. - Otaczająca nas rzeczywistość nieraz pokazała, że warto mieć wiedzę i być przygotowanym do różnych sytuacji" – powiedział Damian Duda, szef Wydziału Polityki Informacyjnej RCB.

"Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny" - tak zatytułowano zbiór instrukcji i pożądanych zachowań na wypadek sytuacji kryzysowych, w tym wojny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stworzyło go w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne i trwającą za naszą wschodnią granicą inwazję wojsk rosyjskich na Ukrainę.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy informacje m.in. o tym, jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy będąc zakładnikiem; jak udzielić pierwszej pomocy; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały alarmowe.

Poradnik RCB na wypadek wojny

Rządowe Centrum Bezpieczeństw podkreśliło, że umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Materiały będą dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych od wtorku 5 kwietnia.

Niewykluczone, że tego dnia obywatele polscy otrzymają sms-em alert RCB. Do tej pory wiadomości tekstowe rozsyłane były głównie przy okazji nadchodzących anomalii pogodowych, by ostrzec mieszkańców przed silnymi opadami i podmuchami wiatru. W lipcu 2020 roku użyto go do zachęcenia osób starszych do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych pomimo trwania pandemii COVID-19.

