Pojawił się poradnik, jak bić dzieci. "Kara to posłuszeństwo Bożym poleceniom"

Na mocno kontrowersyjną treść książki zwróciła uwagę Magdalena Komsta, psycholożka i pedagożka oraz autorka bloga parentingowego Wymagające.pl. W jej ocenie, wspomniany poradnik wprost promuje bicie dzieci.

"Upewnij się, że dziecko rozumie, co złego zrobiło. To często zajmuje trochę czasu. Często też dzieci będą się starały za wszelką cenę ukryć prawdę, posuwając się nawet do kłamstwa. Rozmowa może wtedy wyglądać tak:

- Tatuś kazał ci pozbierać zabawki, prawda?

- Tak

- Nie zrobiłeś tego, co kazałem.

- Tak.

- Wiesz, co tatuś musi teraz zrobić. Muszę dać ci klapsa".

- brzmi jeden z fragmentów książki.

Według autora "poradnika", "karanie musi być wyrazem twojego posłuszeństwa Bożym poleceniom i troski o dobro dziecka".

fot. Wydawnictwo Słowo Prawdy

"Usuń rzeczy, które mogą zneutralizować karę (pielucha, kalesony itp.). Zaraz po wykonaniu kary załóż odzież z powrotem. Najlepiej, jeżeli dziecko położysz na swoich kolanach zamiast na krześle czy łóżku" - doradza rodzicom Tedd Tripp.

Autor ostrzega także, że "niektórzy są nawet gotowi donieść policji, że sprawiasz swoim dzieciom lanie".

Wydawnictwo "Słowo Prawdy" zabrało głos

"W związku z kontrowersjami wokół książki Tedda Trippa »Pasterz serca dziecka« została podjęta decyzja o tymczasowym wstrzymaniu jej sprzedaży. W ciągu najbliższych tygodni zostanie podjęta decyzja o jej przywróceniu do sprzedaży lub wycofaniu z oferty. Decyzję ogłosimy w osobnym komunikacie" - czytamy w oświadczeniu wydawnictwa.

Autor kontrowersyjnej książki, Tedd Tripp, to pastor i jak czytamy na stronie Wydawnictwa "Słowo Prawdy" - ceniony specjalista w zakresie poradnictwa, wychowywania i duszpasterstwa.

RadioZET.pl/ Polsat News