Porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej. Związkowcy wywalczyli dodatkowe pieniądze

Ponadto ustalono, że do 30 września ustalona zostanie wysokość rekompensaty inflacyjnej dla załogi PGG za trzeci kwartał tego roku, a do 30 listopada - za czwarty kwartał. Uzgodniono także wzrost wartości należnych górnikom posiłków profilaktycznych o ok. 6-7 zł za jeden posiłek.

Rozmowy na temat innych zgłoszonych przez związkowców postulatów - w tym na temat zmian w umowie społecznej dla górnictwa - mają być kontynuowane.

Porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej

- Wypłata jednorazowego świadczenia rekompensującego koszty inflacji będzie kosztować Polską Grupę Górniczą ponad 200 mln zł - poinformował w piątek prezes spółki Tomasz Rogala. Osiągnięte w tej sprawie porozumienie ze związkami prezes określił jako dobre i optymalne.

- Cieszymy się, że po tych pięciu dniach (protestu okupacyjnego w siedzibie PGG - przyp. red.) udało nam się znaleźć tę równowagę, balans między żądaniami strony społecznej a tym, na co spółka może sobie pozwolić - powiedział prezes po podpisaniu porozumienia.

- Świadczenie zostanie wypłacone do 29 lipca i pozwala osiągnąć podstawowe cele, czyli utrzymanie produkcji i brak zakłóceń w produkcji węgla kamiennego, który dziś jest dobrem kluczowym i strategicznym, ale przede wszystkim pozwala prowadzić i kontynuować tę produkcję w sposób niezakłócony nie tylko od poniedziałku do piątku, ale również w dni wolne od pracy, co jest konieczne ze względu na aktualną sytuację rynkową - tłumaczył Rogala.

Jak mówił prezes, kwota przeznaczona na jednorazową wypłatę to równowartość ok. 5 proc. funduszu płac w PGG - łącznie ponad 200 mln zł. Rogala zapewnił, że firma korzysta obecnie z boomu na rynku węgla w największym możliwym zakresie, co pozwalana na zrealizowanie świadczenia dla załogi, przewidzianego w piątkowym porozumieniu.

Po podpisaniu porozumienia związkowcy przerwali prowadzoną od poniedziałku okupację siedziby PGG w Katowicach. Podpisanie dokumentu poprzedziło spotkanie delegacji protestujących z wicepremierem Jackiem Sasinem w Warszawie.

RadioZET.pl/PAP