Porsche na niemieckich numerach rejestracyjnych z dużą prędkością wjechało w przystanek autobusowy "Jasieńska" na ulicy Myśliwskiej w Gdańsku. Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 21.

Wskutek wypadku 18-letnia kobieta odniosła obrażenia. Zraniło ją najprawdopodobniej szkło z wiaty przystankowej, z urazem nogi została przewieziona do szpitala.

Policji wciąż nie udało się namierzyć podróżujących porsche mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zdarzenia. Patrole oraz przewodnik z psem tropiącym przeszukali pobliski teren.

Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych. Pies podjął ślad, jednak nie doprowadził nas do sprawcy wypadku. Wciąż spływają do nas nowe informacje od świadków zdarzenia, które wnikliwie weryfikujemy. Przeglądamy również zapisy z kamer monitoringu

st. asp. Karina Kamińska