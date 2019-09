Policjanci z Nowej Soli aresztowali dwóch podejrzanych o pozbawienie wolności 9-latka poprzez zamknięcie go w bagażniku samochodu. Mężczyźni mieli także kierować wobec niego groźby.

Do zajścia doszło 10 września br. w jednej ze wsi w pow. nowosolskim. Dwóch mężczyzn siłą wepchnęło chłopca do bagażnika osobowego volkswagena. Po kilkunastu minutach wypuścili wystraszone dziecko, które uciekło do domu, gdzie o wszystkim opowiedziało swojej mamie.

Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia zajęli się sprawą. Po kilku dniach ustalili i zatrzymali podejrzanych.

25- i 26-latek usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności osoby małoletniej. To przestępstwo zagrożone karą nawet do 12 lat więzienia. Decyzją sądu obaj na miesiąc trafili do aresztu. poinformowała Renata Dąbrowicz-Kozłowska z KPP w Nowa Soli

Śledztwo mające wyjaśnić motyw działania sprawców prowadzi prokuratura.

RadioZET.pl/PAP