Nowe fakty o ojcu trzyletniej Amelki. Miał uprowadzić inne dziecko

Do porwania 25-letniej kobiety i trzyletniej Amelki doszło w miniony czwartek w Białymstoku przed południem na osiedlu Dziesięciny. Dwaj mężczyźni wciągnęli do samochodu kobietę i dziecko i odjechali. Kilkaset metrów dalej samochód porzucili.

Kobieta i jej córka zostały odnalezione w Ostrołęce (Mazowieckie) w piątek po południu. Policja zatrzymała dwie osoby, w tym ojca dziecka, podejrzewane o udział w ich uprowadzeniu.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku postawiła obu mężczyznom zarzut pozbawienia wolności kobiety i jej córki, w niedzielę na wniosek śledczych sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Uznał, że jest duże prawdopodobieństwo, iż dopuścili się oni popełnienia zarzucanego im przestępstwa, a do tego zachodzi obawa matactwa.

Ojciec Amelki uprowadził inne dziecko

Portal kryminalnapolska.pl dotarł do nowych faktów o ojcu trzyletniej Amelki. Z opublikowanych przez dziennikarzy dokumentów szczecińskiej prokuratury wynika, że mężczyzna uczestniczył w maju 2018 roku w uprowadzeniu 8-letniej Lary K.

Cezary R. wraz z Wiktorem B. oraz Thomasem K. miał wciągnąć małą dziewczynkę do samochodu marki Ford Focus i wywieźć do Niemiec. Ojciec ośmiolatki był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Strona niemiecka nie przychyliła się do wniosku o ekstradycję mężczyzny do Polski.

RadioZET.pl/kryminalnapolska.pl/DG