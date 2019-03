Amelka i jej matka ODNALEZIONE. Porywacze wywieźli je poza Białystok

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Dziewczynka i jej matka zostały odnalezione poza Białymstokiem - na Mazowszu. Jeden ze sprawców, a także porwane zostali odnalezieni w okolicach Ostrołęki. Drugi ze sprawców porwania został zatrzymany niedaleko Ostrowi Mazowieckiej. Wiadomo już, że Amelia i Natalia są całe i zdrowe.

Jak przekazał Radiu ZET minister Zieliński, zatrzymano dwóch sprawców porwania. Jednym z nich jest ojciec dziewczynki.

Na ten moment policja nie ujawnia, w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania porywaczy i uwolnienia uprowadzonych.

Porwanie w Białymstoku

Do porwania w Białymstoku doszło w biały dzień. W czwartek około godziny 10 rano do matki z dzieckiem podjechał samochód, z którego wyskoczyło dwóch mężczyzn. Siłą wciągnęli Natalię i jej córkę do auta. „Oni się nie kryli, to było tak jak na gangsterskich filmach. Wzięli dziecko pod pachę, widziałam, że się szarpała” – mówiła TVP Info babcia 25-latki, która była świadkiem porwania.

Auto początkowo zmierzało na zachód. Po kilku godzinach policja odnalazła poszukiwany samochód kilkaset metrów od miejsca porwania. Auto było puste.

Jeszcze w czwartek śledztwo w sprawie porwania wszczęła prokuratura. Z kolei policja uruchomiła tzw. Child Alert wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci.

W piątek policja poinformowała, że najprawdopodobniej mieliśmy do czynienia z porwaniem rodzicielskim. Dzień wcześniej ujawniono, że to właśnie ojciec dziewczynki wynajął samochód, który posłużył do porwania.

