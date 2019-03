Po porwaniu w Białymstoku policja przeszukuje samochody. „Sytuacja jest bardzo poważna”

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Komunikat dotyczy dróg wyjazdowych z Białegostoku, administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. „W miejscach prowadzonych kontroli policja kieruje ruchem. Utrudnienie potrwa do czasu odwołania” – podano.

W niektórych miejscach kierowcy mogą natknąć się na punkty blokadowe, gdzie będą poddawani szczegółowym kontrolom. Miejsc takich działań dla dobra sprawy policja nie ujawnia.

Jeszcze w czwartek, gdy takie działania się rozpoczęły, rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa apelował do kierowców, by – gdy trafią na drodze na taką blokadę – stosowali się do wszystkich poleceń funkcjonariuszy, by ruch odbywał się sprawnie.

Dodał, że kierowcy powinni być cierpliwi, ponieważ sytuacja jest – jak to określił – „bardzo poważna, skomplikowana”, a sprawa budzi duże emocje, bo dotyczy porwania matki i dziecka. W nocy w związku z takimi blokadami w regionie utrudnień w ruchu nie było.

Child Alert

W czwartek po południu został uruchomiony Child Alert, używany w sytuacji poszukiwań dzieci. Specjalny komunikat o 3-latce, wraz z jej zdjęciem, został rozesłany m.in. do mediów. Śledztwo w sprawie uprowadzenia kobiety i jej córki wszczęła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Dotyczy ono przestępstwa pozbawienia wolności i uprowadzenia dziecka.

RadioZET.pl/PAP/MG/MK