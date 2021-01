Koronawirusa w Polsce wykryto już u prawie 1,5 mln osób. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia o zakażeniach poznamy około godz. 10:30

Laboratorium genXone poinformowało, że mamy w Polsce pierwszy przypadek brytyjskiego szczepu koronawirusa. Potwierdzono go u pacjenta z Małopolski

W czwartek Sejm kontynuuje swoje dwudniowe posiedzenie, podczas którego posłowie prawdopodobnie podejmą próbę wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Kandydatami na następcę Adama Bodnara są: mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz (popierana przez KO, Lewicę i Polskę 2050 Szymona Hołowni), Robert Gwiazdowski (zgłoszony przez PSL i Konfederację) i Piotr Wawrzyk (popierany przez PiS)

Koronawirus w Polsce. Nowy szczep koronawirusa potwierdzony

Koronawirus w Polsce nadal trwa. W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu poprzedniej doby potwierdzono 6919 przypadków SARS-CoV-2, co stanowi wzrost względem ostatnich dni. Dla porównania - we wtorek informowano o 4835 nowych zachorowaniach, w poniedziałek o 3271, w niedzielę było to 6055 przypadków, a dzień wcześniej odnotowano 7412 zakażeń.

Nowy szczep koronawirusa z Wielkiej Brytanii dotarł już do Polski. Laboratorium genXone potwierdziło tę mutację u zakażonego pacjenta z województwa małopolskiego.

Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Czeka nas m.in. drugie czytanie rządowego projektu ustawy o służbie zagranicznej, który zakłada utworzenie odrębnego od Dyrektora Generalnego MSZ stanowiska Szefa Służby Zagranicznej na wzór Szefa Służby Cywilnej. Szef Służby Zagranicznej miałby m.in. czuwać nad przestrzeganiem zasad służby zagranicznej, nadawać stopnie dyplomatyczne i kierować Akademią Dyplomatyczną.

Posłowie mają też rozpocząć prace nad nowym projektem zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Poprzednią nowelizację ustawy o działach zawetował prezydent Andrzej Duda. Obecny projekt, podobnie jak zawetowana nowelizacja, zakłada wyodrębnienie nowego działu leśnictwo i łowiectwo, natomiast nie ma w nim przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej, a ponadto nie powstanie, zakładane w poprzedniej nowelizacji, Narodowe Centrum Sportu.

Sejm wybierze nowego RPO?

Sejm kolejny raz ma się także zająć wyborem nowego RPO. Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS. Obecnie kandydatami na nowego RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

RadioZET.pl/PAP