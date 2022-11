Posłowie PiS chcą legalizacji picia piwa na dworcach. A Kaczyński mówił o "dawaniu w szyję"

Posłowie PiS chcą legalizacji picia piwa i alkoholi niskoprocentowych na dworcach kolejowych oraz autobusowych. Choć projekt ustawy trafił do Sejmu już we wrześniu, to głośno o nim teraz w kontekście szokującej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o młodych Polkach "dających w szyję".