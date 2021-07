PiS po raz kolejny przymierza się do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu prywatnych mediów w Polsce. Posłowie tej partii złożyli w środę wieczorem w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zmiany mają dotyczyć przyznawania koncesji spółkom z zagranicznym kapitałem. Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski - poseł PiS, który pełni funkcję szefa rady programowej Polskiego Radia.

Według nowych zasad koncesja może być udzielona pod warunkiem, że podmiot, do którego należy telewizja lub radio nie jest zależny „w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Nowy projekt PiS ws. mediów. "Celem jest odebranie koncesji TVN"

„Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami RTV przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Ponadto wskazania wymaga, że brak precyzyjnych regulacji może powodować dyskryminacyjne traktowanie polskich koncesjonariuszy, w stosunku do koncesjonariuszy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zakresie nakładanych ograniczeń inwestycyjnych” - napisano w uzasadnieniu projektu.

Jak zauważył branżowy portal „Wirtualne Media”, proponowane zmiany mają na celu odebranie koncesji Grupie TVN, która należy do amerykańskiego koncernu Discovery. 10-letnia koncesja satelitarna dla TVN24 wygaśnie pod koniec września. Spółka złożyła wniosek już w lutym 2020 roku. KRRiT dotąd nie wydała jednak decyzji. Niedawno zwróciła się do TVN Grupy Discovery z pytaniem o strukturę właścicielską.

Zgodnie z artykułem 35 ustawy o radiofonii i telewizji "udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie może przekraczać 49 proc. Wyjątek stanowią firmy i osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Nie należą do niego Stany Zjednoczone, w których zarejestrowany jest koncern Discovery, czyli właściciel TVN. Ponadto w przyszłym roku ma dojść do fuzji z innym amerykańskim koncernem Warner Media. Portal zaznaczył jednak, że Discovery kontroluje TVN nie przez amerykańską spółkę, tylko przez Polish Television Holding BV, zarejestrowaną w Niderlandach. Szef TVN24 Michał Samul w rozmowie z „Wirtulanymi Mediami” powiedział, że nie istnieją żadne przesłanki, dla których stacja miałaby nie dostać licencji.

"Rzeczpospolita" donosiła ostatnio, że ambasada USA w Polsce lobbowała w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na rzecz TVN 24 w sprawie przedłużenia koncesji na nadawanie stacji. Przedstawiciele KRRiT nie chcieli się jednak spotkać z Amerykanami.

Gowin nie poprze projektu?

Nie wiadomo jednak, czy nowelizacja uzyska poparcie Sejmu. Projektem posłów PiS zaskoczony jest wicepremier i szef koalicyjnego porozumienia Jarosław Gowin. – Nie ulega wątpliwości, że cokolwiek sądzimy o stacji TVN, to ona jest ważnym elementem pluralizmu mediów. Trudno byśmy popierali rozwiązanie, które służyłoby do ograniczania pluralizmu mediów – powiedział w radiu TOK FM. Dodał, że projekt nie był konsultowany z jego partią. - Trudno więc, abyśmy go popierali - stwierdził.

Gowin już wcześniej sprzeciwiał się pomysłom PiS dotyczącym rynku mediów w Polsce. Szef Porozumienia nie zgodził się na wprowadzenie podatku od reklam w mediach na początku 2021 roku.

RadioZET.pl/sejm.gov/"Wirtualne Media"/TOK FM/"Rzeczpospolita"/Business Insider/oprac. AK