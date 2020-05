Poszukiwania 3,5-letniego Kacpra przerwane. Nie natrafiono na żaden ślad

Przerwano poszukiwania dziecka, które w poniedziałek zaginęło w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Po kilku dniach w sprawie 3,5-letniego Kacpra wciąż nie ma jednak przełomu. Policja przypuszcza, że chłopiec mógł wpaść do rzeki Kwisa, ale jak dotąd nie natrafiono na żaden ślad. Poszukiwania zostaną wznowione w sobotę rano.

3,5 letni Kacper zaginał w poniedziałek późnym popołudniem, kiedy razem z ojcem był na działce nad rzeką Kwisą w Nowogrodźcu. 34-letni Rafał B. tłumaczył, że nagle stracił dziecko z oczu. Wiadomo, że był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany, bo okazało się, że był poszukiwany do obycia kary za przestępstwo przeciwko mieniu. W środę usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

Chłopca jednak wciąż nie odnaleziono. W piątek wieczorem policyjni płetwonurkowie przerwali poszukiwania. Akcję wznowią w sobotę rano.

Dziś płetwonurkowie przeszukali długi fragment rzeki na odcinku od miejscowości Parzyce do Osiecznicy. W sobotę poszukiwania na rzece będą kontynuowane do elektrowni wodnej w Osiecznicy

- przekazała w piątek wieczorem oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu asp. sztab. Anna Kublik-Rościszewska.

Dotychczas służby przeszukały kilkaset hektarów terenu, w tym m.in. ogródki działkowe i tereny kolejowe. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli policjanci, strażacy, nurkowie, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wykorzystywany był dron, policyjny helikopter, kamery termowizyjne oraz łodzie. Policjanci sprawdzali też teren z psami tropiącymi.

- Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń zakłada, że chłopiec, który przebywał razem z ojcem i jego znajomym na terenie ogródka działkowego w wyniku nieuwagi ojca oddalił się i doszło do wypadku, wskutek którego chłopiec wpadł do rzeki – mówił niedawno rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski.

Służby i rodzina nie tracą nadziei na odnalezienie Kacperka. Poszukiwany chłopczyk w chwili zaginięcia miał na sobie spodnie typu bojówki w kolorze czarnym i koszulkę z Myszką Miki. Dziecko może mieć przy sobie mały rowerek biegowy.

Osoby, które znają miejsce pobytu chłopca lub posiadają jakiekolwiek informacje pomocne w ustaleniu jego miejsca pobytu są proszone o kontakt z komendą w Bolesławcu pod numerem telefonu 75 6496 200 lub 201.

