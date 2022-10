Potężne wygrane w Lotto i Eurojackpot. Zwycięzcy zgarnęli miliony

Wyniki losowania Lotto z 25 października to: 9, 19, 34, 38, 42, 48. Jeden zwycięski kupon został zawarty przez internet metodą chybił trafił. Kwota, jaką otrzyma szczęśliwiec, wynosi dokładnie 3 878 854,10 złotych. Jest to już 11. "szóstka" w Lotto, która padła online.

Eurojackpot - wyniki z 25.10.2022. Padła wygrana II stopnia

Wyniki losowania Eurojackpot z 25 października to: 17, 26, 35, 37, 39 oraz 3, 4. Gracz z Polski otarł się o rozbicie gigantycznej kumulacji wynoszącej 440 mln zł. Do pełni szczęścia zabrakło poprawnego wytypowania zaledwie jednej liczby.

"Mimo wszystko osoba, która odwiedziła punkt Lotto przy ulicy Krasnobrodzkiej 1 w Warszawie, ma powody do radości" – czytamy na stronie Lotto. Gracz zgarnie wygraną II stopnia w wysokości ponad 2,8 mln zł. Szczęśliwiec wybrał metodę chybił trafił przy typowaniu liczb. W Polsce padły we wtorek także dwie wygrane III stopnia wynoszące aż 906 022,50 złotych.

Kumulacja w Eurojackpot nie została rozbita, zatem w piątek (28 października) urośnie do pół miliarda złotych. W czwartek (27 października) odbędzie się kolejne losowanie Lotto, w którym do wygrania będą 2 mln zł oraz gwarantowany milion w Lotto Plus.

RadioZET.pl