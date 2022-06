Potężny "diabeł pyłowy" nad miastem. Kierowca nagrał przerażające zjawisko

W Lesznie (woj. wielkopolskie) w środę można było zaobserwować niezwykłe zjawisko. Wideo opublikowali na swoim profilu na Facebooku Łowcy Burz ze Skywarn Polska, którzy propagują wśród Polaków wiedzę na temat zjawisk meteorologicznych. Autorem nagrania jest Arkadiusz Pacewicz.

"Diabełek pyłowy" w Lesznie. Kierowca nagrał wideo

Na nagraniu zarejestrowano wir powietrza, który może przypominać trąbę powietrzną. "Diabeł" czy "diabełek pyłowy" (z ang. devil dust) nie ma jednak związku z chmurami burzowymi. Wręcz przeciwnie. Pojawia się przy łagodnym wietrze i przy ładnej, słonecznej pogodzie, gdy nagrzewa się ziemia. Nie wyrządza zazwyczaj żadnych szkód.

"Diabełek pyłowy" może trwać kilka sekund do około pięciu minut. Czasem jednak "wiruje" ponad godzinę.

"Ziemia jest najmocniej nagrzana w przybliżeniu między godzinami: 12.30 a 14.00, gdy kąt wysokości słońca jest duży. Ciepło jest przekazywane do atmosfery, przez co w pobliżu powierzchni gruntu tworzy się wysoce niestabilna warstwa powietrza. Uwolnienie zmagazynowanej w tej warstwie energii prowadzi do powstawania pióropuszy termicznych szybko wznoszącego się powietrza. Słaby wiatr sprzyja zainicjowaniu rotacji w takich miejscach, co prowadzi do powstania wiru" - informuje Wikipedia.

Wiry pyłowe najczęściej występują tam, gdzie jest sucho: na Saharze, Bliskim Wschodzie, w Australii czy na południowym zachodzie USA. Zjawisko to można zaobserwować także na Marsie.

RadioZET.pl