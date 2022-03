"Potrzebujemy masek MP5". Ostrzeżenie byłego szefa kontrwywiadu wojskowego w Polsce

- Nie chodzi o to, by ludzi przygotowywać do walki, obsługi broni strzeleckiej. (...) To nie będzie takie zagrożenie. Bardziej potrzebujemy środków ochrony dróg oddechowych, np. masek MP5 - powiedział na antenie Radia ZET były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał Piotr Pytel, pytany o zagrożenie ze strony Rosji. Gen. Pytel dodał, że Kreml "oswaja nas z użyciem broni chemicznej lub biologicznej". - A trudno ją stosować na ograniczonym terenie - zaznaczył były szef SKW.

Generał Piotr Pytel powiedział na antenie Radia ZET, że Rosja zintensyfikowała działania informacyjne, oswajające nas z perspektywą użycia broni masowego rażenia. - Tu jest mowa głównie o broni chemicznej i broni biologicznej, sprawa laboratoriów, które były rzekomo finansowane przez stronę amerykańską, testowania na ludziach. To zostało oczywiście obalone - zauważył były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

- To tworzenie pewnego rodzaju atmosfery informacyjnej, która przygotowywałaby nas na ewentualne użycie tego typu broni i prowokacje ze strony rosyjskiej. A to już jest coś, co może być dla nas niebezpieczne - ocenił gen. Pytel.

Gen. Pytel: Potrzebujemy środków ochrony dróg oddechowych, np. masek MP5

Były szef SKW zaznaczył, że działania Rosji służą “przygotowaniu infosfery, że coś takiego może nastąpić”. - Ta broń charakteryzuje się tym, że trudno jest tego typu środki bojowe stosować na ograniczonym terenie w sposób kontrolowalny - zwrócił uwagę gen. Pytel i skrytykował brak właściwej reakcji polskich władz na takie zagrożenie. - Posłużę się cytatem - Polska armia musi być w błyskawiczny sposób doposażona - kompletnie tego nie rozumiem, o co tu chodzi premierowi Morawieckiemu i rzecznikowi Mullerowi (…), bardzo brakuje przygotowania ze strony naszych władz, obywateli do zagrożeń z użyciem tego typu broni - akcentował.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY: Gen. Piotr Pytel Gościem Radia ZET

Gen. Pytel wskazał, jak należy zadbać o bezpieczeństwo obywateli. - Powinna być prowadzona w sposób odpowiedzialny, czyli taki, który nie będzie wywoływał paniki i negatywnych zjawisk społecznych, racjonalna kampania informacyjna w tym zakresie. Nie chodzi o to, by ludzi przygotowywać do walki, obsługi broni strzeleckiej. My nie będziemy walczyć, nie jesteśmy Ukraińcami. To nie będzie takie zagrożenie. Bardziej potrzebujemy środków ochrony dróg oddechowych, np. masek MP5, w które powinno być wyposażone wojsko, ale także osoby biorące udział w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym - wskazał gen. Pytel.

Były szef SKW dodał, że miesiąc temu maska MP5 kosztowała w internecie około 150-200 zł, a w poniedziałek już 800 zł. - Ludzie reagują spontanicznie. Świadczy to o poziomie subiektywnego zagrożenia Polaków, ale też potrzebie działania ze strony rządu. Nic takiego nie następuje, mówi się raczej o szybkim doposażeniu armii - podsumował gen. Pytel.

